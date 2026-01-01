Slink 是一个围绕隐私、所有权和透明度构建的自托管图片分享平台。

与那些扫描上传内容用于广告、声称拥有广泛许可权或施加任意内容政策的商业图片托管服务不同，Slink 确保您对自己的视觉内容拥有完全控制权——这些内容存储在您自己的服务器上，没有第三方访问权限。

在您的 VPS 上自托管 Slink 意味着您的图片永远不会离开您的基础设施。自动剥离 EXIF 元数据会从每次上传中移除 GPS 坐标、设备信息和时间戳，默认保护您的隐私。凭借可配置的压缩、用户审批工作流和密码策略，Slink 按照您的意愿提供了一个专业的图片分享环境。