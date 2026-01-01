Readyset 是一个部分状态流式 SQL 缓存，它位于您的应用程序与现有 Postgres 或 MySQL 数据库之间。它支持原生网络协议，因此应用程序可以使用其当前的驱动程序和连接字符串进行连接 — 无需更改代码、无需重写 ORM、无需维护单独的缓存失效逻辑。

在底层，Readyset 使用增量视图维护，以便在底层表发生变化时保持缓存查询结果的最新状态，从而消除了传统键值缓存（如 Redis 或 Memcached）的数据陈旧和缓存雪崩问题。在 VPS 上自托管可将查询流量和数据保留在您控制的基础设施上，同时消除了托管缓存服务的按查询收费。