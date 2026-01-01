一键部署 Readyset。
线兼容的缓存层，部署在Postgres和MySQL前端，用于加速查询并扩展读取流量。
为 Readyset 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Readyset 的主要功能
线路兼容代理
置于应用程序与Postgres或MySQL之间，无需更改驱动程序、重写ORM或学习新的客户端库。
增量视图维护
缓存查询结果会随着上游表的更改而就地更新，因此读取保持最新，无需手动缓存失效或 TTL 猜测。
显式查询缓存
您可以通过 CREATE CACHE 语句选择要缓存哪些 SELECT 语句，从而精确控制内存使用以及哪些内容得到加速。
内置 Grafana 仪表盘
捆绑的 Grafana 实例加上 Prometheus 导出器，从堆栈启动时起，即可显示缓存查询计数、命中率和复制延迟。
读吞吐量横向扩展
繁重的读取工作负载会命中 Readyset 内存，而不是直接冲击主数据库，从而释放上游以处理写入和分析。
Postgres 和 MySQL 对等
单个二进制文件支持这两种引擎，因此无论您的应用程序通过网络与PostgreSQL还是MySQL通信，都适用相同的缓存工作流。
为什么要在 Hostinger 上运行 Readyset
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。