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线兼容的缓存层，部署在Postgres和MySQL前端，用于加速查询并扩展读取流量。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Readyset 构建什么

Readyset 是一个部分状态流式 SQL 缓存，它位于您的应用程序与现有 Postgres 或 MySQL 数据库之间。它支持原生网络协议，因此应用程序可以使用其当前的驱动程序和连接字符串进行连接 — 无需更改代码、无需重写 ORM、无需维护单独的缓存失效逻辑。

在底层，Readyset 使用增量视图维护，以便在底层表发生变化时保持缓存查询结果的最新状态，从而消除了传统键值缓存（如 Redis 或 Memcached）的数据陈旧和缓存雪崩问题。在 VPS 上自托管可将查询流量和数据保留在您控制的基础设施上，同时消除了托管缓存服务的按查询收费。

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你可以用 {name} 构建什么

Readyset 的主要功能

线路兼容代理

置于应用程序与Postgres或MySQL之间，无需更改驱动程序、重写ORM或学习新的客户端库。

增量视图维护

缓存查询结果会随着上游表的更改而就地更新，因此读取保持最新，无需手动缓存失效或 TTL 猜测。

显式查询缓存

您可以通过 CREATE CACHE 语句选择要缓存哪些 SELECT 语句，从而精确控制内存使用以及哪些内容得到加速。

内置 Grafana 仪表盘

捆绑的 Grafana 实例加上 Prometheus 导出器，从堆栈启动时起，即可显示缓存查询计数、命中率和复制延迟。

读吞吐量横向扩展

繁重的读取工作负载会命中 Readyset 内存，而不是直接冲击主数据库，从而释放上游以处理写入和分析。

Postgres 和 MySQL 对等

单个二进制文件支持这两种引擎，因此无论您的应用程序通过网络与PostgreSQL还是MySQL通信，都适用相同的缓存工作流。

为什么要在 Hostinger 上运行 Readyset

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