FeatBit 是一个企业级功能管理平台，它允许工程团队通过功能标志发布代码、运行百分比发布、定位特定用户群，并无需重新部署即可即时回滚。支持十种流行语言的原生 SDK 和一个实时评估服务器可在不到一秒的时间内使标志更改在客户端之间保持同步。

在您的 VPS 上自托管 FeatBit 可将标志配置、用户定位规则和审计日志保留在您控制的基础设施内，无需按席位付费，也无每月评估配额。部署包中预配置了管理 UI、API、评估服务器、分析服务和 PostgreSQL，并通过 HTTPS 提供服务。