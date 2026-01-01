一键安装部署 FeatBit。
开源功能开关和实验平台，作为 LaunchDarkly 的自托管替代方案而构建。
为 FeatBit 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
FeatBit 的主要功能
实时标志流
专用的评估服务器通过WebSockets向SDK推送标志更新，以便在切换后的几毫秒内使更改在客户端中生效。
定向用户发布
按百分比、用户属性或指定细分推出功能，并结合规则，在面向全球发布之前，对特定群体进行发布限制。
原生 A/B 实验
将功能标志变体与产品指标关联起来，并利用内置分析功能进行端到端实验，从而无需单独的实验工具。
十个官方软件开发工具包
适用于 JavaScript、Java、.NET、Go、Python、Node、PHP、Rust、Android 和 iOS 的服务器和客户端 SDK 可将功能标志集成到任何生产堆栈中。
审计追踪和历史记录
每次标志、分段和规则更改都会记录操作者、时间戳和差异，使回滚和合规性审查变得简单明了。
项目和环境范围界定
将标志组织成项目，每个项目都具有独立的开发、预发布和生产环境，并且每个环境都有自己的SDK密钥和目标规则。
为什么要在 Hostinger 上运行 FeatBit
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。