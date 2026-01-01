一键安装 Typesense。
快速开源搜索引擎，具有拼写容错、分面搜索和即时结果，可替代 Elasticsearch 和 Algolia。
为 Typesense 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Typesense 的主要功能
容错搜索
自动更正搜索查询中的拼写错误，以便用户即使输入不完美也能找到结果。
即时结果
内存索引提供亚毫秒级查询响应，以实现快速、响应迅速的搜索体验。
分面过滤
借助内置的分面支持，用户可以根据类别、价格范围、评分或任何自定义字段来筛选结果。
地理搜索
使用经纬度字段，通过半径查询，按地理邻近度搜索和筛选记录。
简单 API
简洁的REST API以及适用于JavaScript、Python、Ruby、Go和PHP的官方客户端库，使集成变得简单。
为什么要在 Hostinger 上运行 Typesense
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。