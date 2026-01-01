Typesense 是一个为速度和简洁而生的现代化、对开发者友好的搜索引擎。它提供亚毫秒级的搜索结果，并内置容错、智能排名、分面过滤和地理搜索功能，同时避免了 Elasticsearch 的操作复杂性。

在 VPS 上自托管 Typesense，您可以获得一个专用的搜索后端，无需按查询付费，并能完全控制索引、模式设计和排名配置。它被设计为 Algolia 的经济高效替代方案，适用于那些希望获得强大、生产级搜索能力而又不想支付大规模 SaaS 定价的开发者。