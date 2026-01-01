一键安装部署 Seerr。
适用于 Jellyfin、Plex 和 Emby 的统一媒体请求平台，通过 Sonarr 和 Radarr 自动完成。
为 Seerr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Seerr 构建什么
Seerr 是一个开源的媒体请求和发现平台，它将 Overseerr 和 Jellyseerr 的最佳功能整合到一个应用程序中，并原生支持 Jellyfin、Plex 和 Emby。用户可以浏览电影和电视节目，提交请求，管理员可以通过简洁的仪表板批准这些请求——而 Sonarr 和 Radarr 则会自动处理实际的下载。
自托管 Seerr 可以将媒体服务器凭据和 API 密钥保留在您自己的基础设施中，同时为家人和朋友提供一种精致的方式来请求内容，而无需直接访问您的自动化工具。VPS 部署的 24/7 全天候可用性确保了请求提交和通知能够可靠地工作，无论您的家庭网络是否在线。
Seerr 的主要功能
多服务器支持
兼容 Jellyfin、Plex 和 Emby，包括单点登录，因此用户可以使用他们媒体服务器的相同凭据登录。
Sonarr 和 Radarr 集成
自动将已批准的请求发送到 Sonarr（用于电视剧）和 Radarr（用于电影），从而完成从请求到媒体库的整个流程。
防止重复
在接受请求之前扫描现有媒体库，避免重复下载已有的内容。
精细权限
基于角色的访问控制和每用户请求配额让管理员能够管理用户可以请求什么以及请求的频率。
多渠道通知
通过 Discord、Telegram、Slack、电子邮件和 Webhook 发送审批和可用性提醒，让用户及时了解他们的请求。
为什么要在 Hostinger 上运行 Seerr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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