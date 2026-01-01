Seerr 是一个开源的媒体请求和发现平台，它将 Overseerr 和 Jellyseerr 的最佳功能整合到一个应用程序中，并原生支持 Jellyfin、Plex 和 Emby。用户可以浏览电影和电视节目，提交请求，管理员可以通过简洁的仪表板批准这些请求——而 Sonarr 和 Radarr 则会自动处理实际的下载。

自托管 Seerr 可以将媒体服务器凭据和 API 密钥保留在您自己的基础设施中，同时为家人和朋友提供一种精致的方式来请求内容，而无需直接访问您的自动化工具。VPS 部署的 24/7 全天候可用性确保了请求提交和通知能够可靠地工作，无论您的家庭网络是否在线。