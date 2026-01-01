qBittorrent 是一个免费的开源 BitTorrent 客户端，它提供专业级的功能，没有广告、捆绑软件或有损隐私的遥测。它最初是作为臃肿的商业种子客户端的轻量级替代品而构建的，它在一个干净的界面中结合了顺序下载、带宽调度、IP 过滤和集成的搜索引擎。

在VPS上运行qBittorrent可提供数据中心级带宽的始终在线下载和种子设置，消除大传输时对家庭网络性能的影响，并与Sonarr、Radarr和Lidarr等媒体自动化工具无缝集成，实现免提库管理。