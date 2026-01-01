changedetection.io 是一个自托管的网站监控平台，它可以检测并通知您任何网页的变化 — 从内容更新、价格波动到库存补货和法规修订。它超越了简单的正常运行时间检查，通过允许您使用 CSS 选择器、XPath、JSONPath 或可视化选择来定位特定的页面元素，并使用集成的 Playwright Chrome 浏览器来监控 JavaScript 渲染的页面和需要登录的网站。

自托管可确保您的监控目标、竞争情报和通知数据完全私密，无论您监控多少网站或监控频率如何，都不会产生按页面或按检查收费的费用。