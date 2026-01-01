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1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
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¥178.99
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8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
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4 个vCPU 内核
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8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 changedetection.io 构建什么

changedetection.io 是一个自托管的网站监控平台，它可以检测并通知您任何网页的变化 — 从内容更新、价格波动到库存补货和法规修订。它超越了简单的正常运行时间检查，通过允许您使用 CSS 选择器、XPath、JSONPath 或可视化选择来定位特定的页面元素，并使用集成的 Playwright Chrome 浏览器来监控 JavaScript 渲染的页面和需要登录的网站。

自托管可确保您的监控目标、竞争情报和通知数据完全私密，无论您监控多少网站或监控频率如何，都不会产生按页面或按检查收费的费用。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

changedetection.io 的主要功能

JavaScript 页面支持

集成式 Playwright 浏览器可渲染动态单页应用，并处理基本的 HTTP 监控工具无法触及的登录流程。

精确元素定位

CSS 选择器、XPath、JSONPath 和可视化选择让您能够精确监控重要内容，而不是整个页面。

价格和补货提醒

设置价格阈值和关键词触发器，这样您只会在产品价格低于您的目标价格或重新有货时收到通知。

70+ 通知频道

通过 Apprise 库，无需额外配置，即可将警报发送到 Discord、Slack、Telegram、电子邮件、Webhooks 以及数十种其他服务。

更改历史带差异视图

每次检测到的更改都会被存储并以视觉方式突出显示，因此您可以准确地查看更改了什么以及何时更改，而无需重新访问原始页面。

为什么要在 Hostinger 上运行 changedetection.io

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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