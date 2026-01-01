Docker Registry 是用于 Docker 镜像的官方开源存储和分发系统。运行您自己的 Registry 可为您的团队提供一个私有的、高性能的容器镜像仓库，从而将专有应用程序代码保留在公共中心之外，同时确保为您的 CI/CD 管道和生产部署提供快速、可靠的镜像拉取。

在您的 VPS 上自托管意味着镜像数据永远不会离开您的基础设施，这简化了数据治理策略的合规性，并消除了对外部服务的依赖。您可以控制访问、保留策略和存储容量，而无需支付托管 Registry 提供商施加的按镜像计费的费用或带宽限制。