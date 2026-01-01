一键安装部署 SickGear。
稳定的电视节目自动化服务器 — Sick-Beard 的一个长期运行、功能齐全的分支，用于自托管的 PVR 设置。
为 SickGear 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 SickGear 构建什么
SickGear 是原始 Sick-Beard 项目最稳定、功能最完善的社区维护分支——一个自托管的电视节目自动化服务器，它能跟踪您关注的节目，监控 Usenet 索引器和 torrent 追踪器以获取新剧集，并将匹配的发布版本交给您的下载器进行自动媒体库导入。自 2014 年以来，它一直在持续开发，专注于可靠性、广泛的索引器覆盖范围以及受原始 Sick-Beard 设计启发的精致 Web UI。
在 VPS 上自托管 SickGear 可以让您的电视自动化全天候运行，从而使剧集发布后几分钟内即可出现在您的媒体库中。它与 Plex、Jellyfin、Emby 以及更广泛的 Servarr 媒体堆栈自然搭配，并且几乎支持所有 Newznab 和 Torznab 索引器。
SickGear 的主要功能
显示带质量配置文件的跟踪
每部节目的质量、分辨率、语言和编解码器偏好设置意味着每个影片都会完全按照您想要的格式获取。
广泛的索引器支持
Newznab 和 Torznab 兼容性，以及针对众多私人追踪器的直接插件，几乎涵盖了所有 Usenet 和 torrent 索引器。
原生下载器集成
内置插件支持 NZBGet、SABnzbd、Transmission、qBittorrent、Deluge 和 rTorrent，让 SickGear 能够协调整个下载流程。
副标题搜索
OpenSubtitles、Addic7ed 和 Podnapisi 集成可在每次下载后立即以您偏好的语言获取匹配的字幕。
动漫与特殊格式支持
内置的 AniDB 集成处理动漫特定的命名约定和绝对剧集编号，无需手动变通方法。
为什么要在 Hostinger 上运行 SickGear
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。