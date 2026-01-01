SickGear 是原始 Sick-Beard 项目最稳定、功能最完善的社区维护分支——一个自托管的电视节目自动化服务器，它能跟踪您关注的节目，监控 Usenet 索引器和 torrent 追踪器以获取新剧集，并将匹配的发布版本交给您的下载器进行自动媒体库导入。自 2014 年以来，它一直在持续开发，专注于可靠性、广泛的索引器覆盖范围以及受原始 Sick-Beard 设计启发的精致 Web UI。

在 VPS 上自托管 SickGear 可以让您的电视自动化全天候运行，从而使剧集发布后几分钟内即可出现在您的媒体库中。它与 Plex、Jellyfin、Emby 以及更广泛的 Servarr 媒体堆栈自然搭配，并且几乎支持所有 Newznab 和 Torznab 索引器。