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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 EdgeDB 构建什么

EdgeDB 是一个重新构想关系范式的开源数据库。它构建在 PostgreSQL 成熟的引擎之上，引入了丰富的对象关系数据模型、模式继承以及 EdgeQL——一种旨在比 SQL 更具表达力且更安全的查询语言。开发者可以从计算属性、链接属性以及消除手动模式管理的内置迁移工具中受益。

在您自己的 VPS 上自托管 EdgeDB，让您能够完全控制数据库配置、资源分配和数据驻留。您可以调整 PostgreSQL 设置以匹配您的工作负载，实施自定义备份策略，并与您的基础设施集成，而无需受托管数据库服务的限制。

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你可以用 {name} 构建什么

EdgeDB 的主要功能

EdgeQL 查询语言

SQL的现代替代方案，具有直观的语法、可组合的表达式和强大的对象图遍历，消除了复杂的多表连接查询。

对象关系模型

使用具有继承性和计算属性的对象类型定义模式，从而减少应用程序代码和数据库层之间的阻抗不匹配。

自动迁移

从您的架构定义中自动生成并应用架构迁移，从而消除手动编写的 ALTER TABLE 脚本和迁移偏差。

网络管理界面

内置的基于浏览器的界面，用于模式探索、交互式查询和数据可视化，无需安装额外工具。

类型安全客户端库

适用于 TypeScript、Python 和 Go 的官方查询构建器直接从您的 EdgeDB 模式生成完全类型安全的数据库访问代码。

为什么要在 Hostinger 上运行 EdgeDB

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Maxim Shishkin
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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