一键部署 EdgeDB。
基于PostgreSQL构建的新一代图关系数据库，具有现代查询语言和直观的数据模型。
为 EdgeDB 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
EdgeDB 的主要功能
EdgeQL 查询语言
SQL的现代替代方案，具有直观的语法、可组合的表达式和强大的对象图遍历，消除了复杂的多表连接查询。
对象关系模型
使用具有继承性和计算属性的对象类型定义模式，从而减少应用程序代码和数据库层之间的阻抗不匹配。
自动迁移
从您的架构定义中自动生成并应用架构迁移，从而消除手动编写的 ALTER TABLE 脚本和迁移偏差。
网络管理界面
内置的基于浏览器的界面，用于模式探索、交互式查询和数据可视化，无需安装额外工具。
类型安全客户端库
适用于 TypeScript、Python 和 Go 的官方查询构建器直接从您的 EdgeDB 模式生成完全类型安全的数据库访问代码。
为什么要在 Hostinger 上运行 EdgeDB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。