EdgeDB 是一个重新构想关系范式的开源数据库。它构建在 PostgreSQL 成熟的引擎之上，引入了丰富的对象关系数据模型、模式继承以及 EdgeQL——一种旨在比 SQL 更具表达力且更安全的查询语言。开发者可以从计算属性、链接属性以及消除手动模式管理的内置迁移工具中受益。

在您自己的 VPS 上自托管 EdgeDB，让您能够完全控制数据库配置、资源分配和数据驻留。您可以调整 PostgreSQL 设置以匹配您的工作负载，实施自定义备份策略，并与您的基础设施集成，而无需受托管数据库服务的限制。