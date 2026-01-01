部署 RetroAssembly 一键安装。
自托管的复古游戏库和基于浏览器的模拟器，支持25+款经典游戏机，具有自动封面图和存档状态。
为 RetroAssembly 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
RetroAssembly 的主要功能
25+ 控制台支持
在浏览器中玩 NES、SNES、Sega Genesis、Game Boy、街机、Atari 2600、Virtual Boy、WonderSwan 以及更多平台的游戏。
自动图稿识别
游戏封面和元数据会自动获取，这样您的游戏库就能显示丰富的视觉效果，而不是简单的文件名。
保存状态并回溯
随时保存和恢复进度，在支持的模拟器上借助自动状态快照和游戏回溯功能。
适合移动设备的控件
内置的屏幕虚拟控制器让您无需物理游戏手柄，即可轻松在手机和平板电脑上玩游戏。
复古视觉着色器
可选的CRT和其他着色器效果重现了原始硬件显示器的外观，以获得更真实的体验。
为什么要在 Hostinger 上运行 RetroAssembly
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。