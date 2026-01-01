RetroAssembly 是一个自托管的 Web 应用程序，可将您的浏览器变成一个个人复古游戏机。上传您的 ROM 收藏，直接在浏览器中玩来自 25 多个经典平台的游戏——包括 NES、SNES、Genesis、Game Boy、Arcade 和 Atari——无需任何插件或下载。

该平台会自动检索封面图和游戏元数据，让您的游戏库看起来像一个真正的收藏，而不是文件列表。内置了保存状态、游戏回溯、复古风格着色器效果和屏幕移动控制器。自托管可将您的 ROM 收藏保存在您自己的服务器上，私密且仅供您创建的账户访问。