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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 RetroAssembly 构建什么

RetroAssembly 是一个自托管的 Web 应用程序，可将您的浏览器变成一个个人复古游戏机。上传您的 ROM 收藏，直接在浏览器中玩来自 25 多个经典平台的游戏——包括 NES、SNES、Genesis、Game Boy、Arcade 和 Atari——无需任何插件或下载。

该平台会自动检索封面图和游戏元数据，让您的游戏库看起来像一个真正的收藏，而不是文件列表。内置了保存状态、游戏回溯、复古风格着色器效果和屏幕移动控制器。自托管可将您的 ROM 收藏保存在您自己的服务器上，私密且仅供您创建的账户访问。

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你可以用 {name} 构建什么

RetroAssembly 的主要功能

25+ 控制台支持

在浏览器中玩 NES、SNES、Sega Genesis、Game Boy、街机、Atari 2600、Virtual Boy、WonderSwan 以及更多平台的游戏。

自动图稿识别

游戏封面和元数据会自动获取，这样您的游戏库就能显示丰富的视觉效果，而不是简单的文件名。

保存状态并回溯

随时保存和恢复进度，在支持的模拟器上借助自动状态快照和游戏回溯功能。

适合移动设备的控件

内置的屏幕虚拟控制器让您无需物理游戏手柄，即可轻松在手机和平板电脑上玩游戏。

复古视觉着色器

可选的CRT和其他着色器效果重现了原始硬件显示器的外观，以获得更真实的体验。

为什么要在 Hostinger 上运行 RetroAssembly

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