一键安装部署 Keila。
开源的邮件列表和电子邮件营销平台，旨在作为 Mailchimp、Brevo 和 Sendinblue 的自托管替代方案。
为 Keila 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Keila 构建什么
Keila 是一个开源的邮件列表和电子邮件营销平台，让您无需依赖 Mailchimp、Brevo 或其他商业 SaaS 即可发展、细分和触达您的订阅者列表。它采用 Elixir 和 Phoenix 构建，旨在实现高送达率和并发吞吐量，提供简洁的拖放编辑器、自动化营销活动、A/B 测试、订阅者细分和双重确认订阅流程——所有这些都由您自己的 SMTP 提供商支持，因此您可以完全掌控发送声誉和联系人数据。
在您的 VPS 上自托管 Keila，可为新闻通讯、独立出版商和小型企业提供无限订阅者和无限发送量，而无需为每位联系人支付费用，这种定价模式在读者数量超过几千人后会变得非常昂贵。连接任何 SMTP 提供商——SendGrid、Mailgun、Postmark、AWS SES、您自己的 postfix——并拥有每一个订阅者关系。
Keila 的主要功能
拖放式编辑器
可视化电子报编辑器，具备可复用区块、图片上传和实时预览功能，让非开发人员也能轻松设计营销活动。
订阅者细分
根据订阅标签、自定义字段或活动模式定义细分受众群，然后向特定的受众群体发送定向营销活动。
双重确认
内置确认流程默认强制执行双重选择加入，保护发件人声誉，并确保符合《反垃圾邮件法案》(CAN-SPAM)和《通用数据保护条例》(GDPR)合规。
自带 SMTP
连接任何SMTP提供商 — SendGrid、Mailgun、Postmark、AWS SES，或您自己的postfix — 并掌握可送达性和发件人声誉。
打开和点击分析
每个广告系列的打开和点击跟踪，结合退订率和退回报告，有助于随着时间的推移优化主题行和内容。
API 和 网络钩子
完整的 REST API 和 webhook 集成让您自动同步来自外部 CRM、电子商务或注册表单的订阅者。
为什么要在 Hostinger 上运行 Keila
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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