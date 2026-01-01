Keila 是一个开源的邮件列表和电子邮件营销平台，让您无需依赖 Mailchimp、Brevo 或其他商业 SaaS 即可发展、细分和触达您的订阅者列表。它采用 Elixir 和 Phoenix 构建，旨在实现高送达率和并发吞吐量，提供简洁的拖放编辑器、自动化营销活动、A/B 测试、订阅者细分和双重确认订阅流程——所有这些都由您自己的 SMTP 提供商支持，因此您可以完全掌控发送声誉和联系人数据。

在您的 VPS 上自托管 Keila，可为新闻通讯、独立出版商和小型企业提供无限订阅者和无限发送量，而无需为每位联系人支付费用，这种定价模式在读者数量超过几千人后会变得非常昂贵。连接任何 SMTP 提供商——SendGrid、Mailgun、Postmark、AWS SES、您自己的 postfix——并拥有每一个订阅者关系。