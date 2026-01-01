ConvertX 是一款自托管在线文件转换器，通过简单的网页界面处理一千多种不同的文件格式——文档、图像、音频、视频等。由于转换完全在您自己的服务器上进行，敏感文件永远不会离开您的基础设施，并且没有上传大小限制、没有水印，也没有第三方服务收取的按次转换费用。

自托管 ConvertX 对于那些有数据处理要求，禁止将专有文档上传到外部云服务的企业和组织来说尤其有价值。自动文件清理功能，可配置保留期限，使存储使用量保持在可管理范围内，而可选的用户身份验证让您可以控制谁可以使用该服务。此部署提供了一个完整的转换服务，具有持久存储，随时可以处理任何格式的工作流程。