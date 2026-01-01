部署 AFFiNE 一键安装。
集文档、白板和数据库于一体的开源工作区，搭载AI辅助功能。
为 AFFiNE 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
AFFiNE 的主要功能
统一工作区
将文档、白板和数据库整合到一个平台中，让您可以在写作、草图绘制和数据整理之间自由切换，无需在不同应用之间进行上下文切换。
无限画布白板
配备绘图、图表和便签工具的自由形式白板，为团队提供了一个可视化空间，以便在处理结构化文档的同时进行头脑风暴和设计工作。
AI辅助
AI 已集成到所有内容类型中，以帮助写作、总结和内容生成，从而减少生产高质量知识产物的开销。
结构化的资料库
在可自定义的数据库视图中组织信息，这些视图具备筛选和查询功能，从而无需在同一工作区内使用单独的电子表格工具。
实时协作
无冲突同步允许多个团队成员同时编辑文档和白板，更改会即时反映在所有连接的设备上。
为什么要在 Hostinger 上运行 AFFiNE
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。