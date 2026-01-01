AFFiNE是一个开源的“知识操作系统”，它消除了文档、可视化协作和数据组织之间的障碍。用户可以在同一个工作区内编写结构化文档、在无限白板上进行草图绘制以及维护有组织的数据库，而无需在不同工具之间来回切换。

AFFiNE采用本地优先、注重隐私的架构，将您的知识保存在您控制的基础设施上。AI辅助功能贯穿始终，帮助您在各种内容类型中进行写作、绘图和规划。此部署包含带有pgvector扩展的PostgreSQL用于高级搜索，Redis用于实时功能，以及用于可靠更新的自动化数据库迁移。