AFFiNE最高立减 70%

部署 AFFiNE 一键安装。

集文档、白板和数据库于一体的开源工作区，搭载AI辅助功能。

立即启动您的应用程序
免费每周自动备份
AI自托管 VPS
¥47.99 /月
选择套餐
30天退款保证
部署 AFFiNE 一键安装。

为 AFFiNE 选一个 VPS 套餐

立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,151.76 即可获得 24 个月（原价 ¥3,431.76）。续订价格为 ¥87.99/月。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减63%
KVM 2
¥178.99
¥65.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,583.76 即可获得 24 个月（原价 ¥4,295.76）。续订价格为 ¥109.99/月。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99 /月
选择套餐
只需 ¥2,279.76 即可获得 24 个月（原价 ¥7,559.76）。续订价格为 ¥211.99/月。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99 /月
选择套餐
只需 ¥4,559.76 即可获得 24 个月（原价 ¥12,983.76）。续订价格为 ¥365.99/月。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,151.76 即可获得 24 个月（原价 ¥3,431.76）。续订价格为 ¥87.99/月。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减63%
KVM 2
¥178.99
¥65.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,583.76 即可获得 24 个月（原价 ¥4,295.76）。续订价格为 ¥109.99/月。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99 /月
选择套餐
只需 ¥2,279.76 即可获得 24 个月（原价 ¥7,559.76）。续订价格为 ¥211.99/月。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99 /月
选择套餐
只需 ¥4,559.76 即可获得 24 个月（原价 ¥12,983.76）。续订价格为 ¥365.99/月。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 AFFiNE 构建什么

AFFiNE是一个开源的“知识操作系统”，它消除了文档、可视化协作和数据组织之间的障碍。用户可以在同一个工作区内编写结构化文档、在无限白板上进行草图绘制以及维护有组织的数据库，而无需在不同工具之间来回切换。

AFFiNE采用本地优先、注重隐私的架构，将您的知识保存在您控制的基础设施上。AI辅助功能贯穿始终，帮助您在各种内容类型中进行写作、绘图和规划。此部署包含带有pgvector扩展的PostgreSQL用于高级搜索，Redis用于实时功能，以及用于可靠更新的自动化数据库迁移。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

AFFiNE 的主要功能

统一工作区

将文档、白板和数据库整合到一个平台中，让您可以在写作、草图绘制和数据整理之间自由切换，无需在不同应用之间进行上下文切换。

无限画布白板

配备绘图、图表和便签工具的自由形式白板，为团队提供了一个可视化空间，以便在处理结构化文档的同时进行头脑风暴和设计工作。

AI辅助

AI 已集成到所有内容类型中，以帮助写作、总结和内容生成，从而减少生产高质量知识产物的开销。

结构化的资料库

在可自定义的数据库视图中组织信息，这些视图具备筛选和查询功能，从而无需在同一工作区内使用单独的电子表格工具。

实时协作

无冲突同步允许多个团队成员同时编辑文档和白板，更改会即时反映在所有连接的设备上。

为什么要在 Hostinger 上运行 AFFiNE

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

推荐的服务器位置：

正在检查...

立足本土，全球发展

选择一个距离受众较近的服务器位置，以提升加载速度。我们在北美、欧洲、亚洲和南美洲均设有数据中心。
开始使用
立足本土，全球发展

值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
Noel

终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
Omkar

我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
Sylvain

非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
Herriman

Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
Martin K

这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

30天退款保证

我们提供 30 天退款保证，让您安心试用。详情请参阅我们的退款政策

开始使用

探索更多可部署的应用

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy 是一个用于 WireGuard 的网页版 VPN 管理界面

部署
2FAuth

2FAuth

适用于网页和移动设备的自托管双重身份验证码管理器

部署
Actual Budget

Actual Budget

注重隐私的个人理财应用，支持信封预算

部署
查看所有应用程序

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。