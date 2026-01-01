AppFlowy是一个开源的生产力平台，作为Notion的注重隐私的替代品而构建，它在一个协作工作区中结合了灵活的块状编辑器、数据库视图和AI驱动的写作辅助。采用Flutter和Rust构建，它在桌面、移动和Web端提供原生性能，同时将所有数据置于您的控制之下。

自托管AppFlowy消除了按用户订阅费用，消除了第三方对敏感文档的访问，并以固定的基础设施成本提供无限的工作区和用户。此模板部署了完整的AppFlowy Cloud堆栈——Web客户端、API后端、身份验证、对象存储和数据库——可供AppFlowy的原生桌面和移动应用程序连接。