一键部署 AppFlowy。
注重隐私的开源工作空间，集笔记、维基、数据库和项目管理于一体，可作为 Notion 的替代方案。
为 AppFlowy 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
AppFlowy 的主要功能
基于块的编辑器
使用直观的块编辑器创建包含文本、图片、嵌入内容和媒体的富文档，该编辑器在桌面、移动和网页端保持一致的工作方式，且平台之间没有功能差异。
灵活的数据库视图
以表格、看板、日历或画廊的形式查看和管理相同的数据，为不同的团队成员提供适合其工作流程的布局，而无需重复信息。
AI写作辅助
直接在文档中使用内置的AI功能生成、总结和优化内容，这些功能连接到通过API密钥配置的外部提供商（例如OpenAI或Azure OpenAI）——数据由该提供商处理。
实时协作
与队友同时协作，使用无冲突同步，这样多人可以编辑同一文档而不会覆盖彼此的更改。
完全数据所有权
所有文档、数据库和文件附件都存储在您自己的基础设施上，没有供应商锁定，确保符合数据法规并完全控制数据保留。
为什么要在 Hostinger 上运行 AppFlowy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。