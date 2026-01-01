BeaverHabits 是一款简约的自托管习惯追踪应用，灵感来源于“不中断链条”的方法论。与目标导向的习惯应用不同，BeaverHabits 纯粹专注于日常打卡仪式——标记习惯完成、保持连胜，并可视化长期的一致性，而无需承担目标、里程碑或分数带来的认知负担。

在您的 VPS 上自托管 BeaverHabits 可以保护您的个人日常数据隐私，无需订阅费，也没有第三方同步服务。该应用将所有数据存储在本地 SQLite 数据库中，并支持多用户账户、iOS PWA 安装、标签过滤、每日笔记、REST API，以及与 Home Assistant、Apple Shortcuts 和 Stream Deck 的集成。