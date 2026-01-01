部署 BeaverHabits 一键安装。
极简的自托管习惯追踪器，专注于每日打卡和连续记录，没有目标或复杂性。
为 BeaverHabits 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 BeaverHabits 构建什么
BeaverHabits 是一款简约的自托管习惯追踪应用，灵感来源于“不中断链条”的方法论。与目标导向的习惯应用不同，BeaverHabits 纯粹专注于日常打卡仪式——标记习惯完成、保持连胜，并可视化长期的一致性，而无需承担目标、里程碑或分数带来的认知负担。
在您的 VPS 上自托管 BeaverHabits 可以保护您的个人日常数据隐私，无需订阅费，也没有第三方同步服务。该应用将所有数据存储在本地 SQLite 数据库中，并支持多用户账户、iOS PWA 安装、标签过滤、每日笔记、REST API，以及与 Home Assistant、Apple Shortcuts 和 Stream Deck 的集成。
BeaverHabits 的主要功能
每日签到网格
每个习惯的日历网格一目了然地显示了连续性和中断情况，使日常坚持易于追踪并激励人们保持。
标签筛选
按标签对习惯进行分组和筛选，以获得专注视图 — 只查看早晨例行事项、健康习惯或任何自定义类别。
每日笔记
每天每个习惯最多可添加1024个字符的笔记，以记录背景、观察结果或跳过原因。
REST API 访问
以编程方式查询和更新习惯数据，通过 HabitDeck 实现与 Apple 快捷指令、Home Assistant 和 Stream Deck 的自动化。
iOS PWA 支持
在 iPhone 和 iPad 上将 BeaverHabits 安装为桌面应用程序，以获得原生般的签到体验，无需从 App Store 下载。
为什么要在 Hostinger 上运行 BeaverHabits
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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