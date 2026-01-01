BentoPDF 是一款以隐私为导向的 PDF 工具包，它完全在用户浏览器中处理文档——文件绝不会离开客户端机器或接触外部服务器。它通过一个单一的自托管界面取代了多个在线 PDF 服务，涵盖了合并、拆分、页面重新排序、旋转、图像转换、OCR、压缩、密码保护、水印、页眉和页脚以及元数据编辑功能。

对于处理敏感文档（如合同、财务报表、法律文件）的团队和组织而言，自托管 BentoPDF 消除了将机密文件上传到商业 PDF 服务（这些服务可能会保留副本或记录使用情况）所带来的隐私风险。由于所有处理都在客户端进行，VPS 仅提供 Web 界面，从而将服务器资源需求降至最低，同时确保文档完全私密。