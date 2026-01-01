一键安装 BentoPDF。
隐私优先的基于浏览器的PDF工具包，用于合并、拆分、转换和保护PDF，无需将文件上传到任何地方。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 BentoPDF 构建什么
BentoPDF 是一款以隐私为导向的 PDF 工具包，它完全在用户浏览器中处理文档——文件绝不会离开客户端机器或接触外部服务器。它通过一个单一的自托管界面取代了多个在线 PDF 服务，涵盖了合并、拆分、页面重新排序、旋转、图像转换、OCR、压缩、密码保护、水印、页眉和页脚以及元数据编辑功能。
对于处理敏感文档（如合同、财务报表、法律文件）的团队和组织而言，自托管 BentoPDF 消除了将机密文件上传到商业 PDF 服务（这些服务可能会保留副本或记录使用情况）所带来的隐私风险。由于所有处理都在客户端进行，VPS 仅提供 Web 界面，从而将服务器资源需求降至最低，同时确保文档完全私密。
BentoPDF 的主要功能
客户端处理
所有PDF操作都在用户浏览器内进行 — 文档绝不会上传到服务器，因此即使是主机也永远不会看到文件内容。
合并、拆分和重新排序
合并多个PDF，将它们拆分为单独的页面或部分，并在几秒钟内将页面拖放到您需要的确切顺序。
集成OCR
将扫描的基于图像的PDF转换为完全可搜索、可选择的文本文档，而无需将文件发送到第三方识别服务。
文档安全
在分发敏感PDF文件之前，为其添加密码保护、加密和水印；或者，从您拥有的PDF文件中移除限制，以重新获得编辑权限。
格式转换
将图片转换为PDF，将页面导出为图片，并将带有Mermaid图表的Markdown转换为格式化的PDF — 所有操作都在同一个界面中完成。
为什么要在 Hostinger 上运行 BentoPDF
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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