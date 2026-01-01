一键部署 HandBrake。
开源视频转码器，可从任何浏览器访问，支持批量转换和自动监视文件夹处理。
为 HandBrake 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
HandBrake 的主要功能
基于浏览器的图形用户界面
完整的 HandBrake 桌面界面通过 noVNC 直接流式传输到您的浏览器 — 无需在本地安装任何软件即可从任何地方访问。
自动监视文件夹
放置在监视文件夹中的文件会在后台自动排队并转换，从而实现无人值守的批量处理，无需人工干预。
广泛格式支持
接受几乎任何视频源格式，并转换为MP4、MKV或WebM，可精确控制编解码器、比特率、分辨率和音轨。
编码预设
数十种内置预设针对特定设备和质量级别——从流媒体优化配置文件到高质量存档编码——减少了设置时间。
字幕与章节支持
在转换过程中，导入、嵌入或直通字幕轨道和章节标记，并保留原始源文件中的元数据。
为什么要在 Hostinger 上运行 HandBrake
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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