HandBrake 是最广泛使用的开源视频转码器，能够将几乎任何视频格式转换为现代、广泛兼容的输出格式，如 MP4 和 MKV。此部署在 Docker 容器内运行 HandBrake，并使用 noVNC 将其完整的图形界面流式传输到您的浏览器——无需桌面安装。您可以通过任何具有现代浏览器的设备访问完整的 HandBrake UI，包括其所有编码预设、字幕支持、章节标记和硬件加速选项。

该容器包含一个监视文件夹功能，可自动转换您放入指定输入目录的任何视频文件，从而使您可以在 VPS 上轻松运行无人值守的批处理作业。