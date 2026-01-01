一键安装部署 Pastefy。
自托管粘贴板，支持100多种语言的语法高亮、文件夹组织、密码保护，以及用于程序化访问的 REST API。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Pastefy 构建什么
Pastefy 是一个自托管的粘贴板平台，为开发者和团队提供了一个私密、功能丰富的公共代码共享服务替代方案。它支持超过100种编程语言的语法高亮、用于代码片段集合的文件夹组织功能、密码保护的粘贴内容以及可配置的过期设置，涵盖了所有代码共享场景，而无需将敏感内容发送到第三方服务器。REST API 支持从 CI 管道、编辑器和自动化脚本中程序化地创建代码片段。
在您的 VPS 上自托管 Pastefy 可将 API 密钥、数据库凭据、内部配置和专有逻辑完全保留在您的基础设施内。您可以消除公共粘贴板服务的容量和速率限制，并获得实施自定义数据保留策略的能力，以满足您组织的安全和合规性要求。
Pastefy 的主要功能
语法高亮
支持超过100种编程和标记语言，具有精确的高亮显示，使复杂的代码在代码审查、调试会话和结对编程期间可读。
密码保护的粘贴
使用密码锁定敏感代码片段，以便只有授权接收者才能查看在故障排除期间共享的凭据、配置文件或专有代码。
文件夹组织
将相关代码片段分组到文件夹中，并维护精选的可重用模板、配置示例和参考实现集合。
粘贴到期
设置过期时间，以便敏感的调试信息、临时令牌和事件日志无需手动清理即可自动删除。
REST API 访问
通过一个简单的 REST API，以编程方式从 CI/CD 流水线、编辑器插件和自动化脚本创建和检索粘贴。
为什么要在 Hostinger 上运行 Pastefy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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