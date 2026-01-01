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自托管粘贴板，支持100多种语言的语法高亮、文件夹组织、密码保护，以及用于程序化访问的 REST API。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Pastefy 构建什么

Pastefy 是一个自托管的粘贴板平台，为开发者和团队提供了一个私密、功能丰富的公共代码共享服务替代方案。它支持超过100种编程语言的语法高亮、用于代码片段集合的文件夹组织功能、密码保护的粘贴内容以及可配置的过期设置，涵盖了所有代码共享场景，而无需将敏感内容发送到第三方服务器。REST API 支持从 CI 管道、编辑器和自动化脚本中程序化地创建代码片段。

在您的 VPS 上自托管 Pastefy 可将 API 密钥、数据库凭据、内部配置和专有逻辑完全保留在您的基础设施内。您可以消除公共粘贴板服务的容量和速率限制，并获得实施自定义数据保留策略的能力，以满足您组织的安全和合规性要求。

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你可以用 {name} 构建什么

Pastefy 的主要功能

语法高亮

支持超过100种编程和标记语言，具有精确的高亮显示，使复杂的代码在代码审查、调试会话和结对编程期间可读。

密码保护的粘贴

使用密码锁定敏感代码片段，以便只有授权接收者才能查看在故障排除期间共享的凭据、配置文件或专有代码。

文件夹组织

将相关代码片段分组到文件夹中，并维护精选的可重用模板、配置示例和参考实现集合。

粘贴到期

设置过期时间，以便敏感的调试信息、临时令牌和事件日志无需手动清理即可自动删除。

REST API 访问

通过一个简单的 REST API，以编程方式从 CI/CD 流水线、编辑器插件和自动化脚本创建和检索粘贴。

为什么要在 Hostinger 上运行 Pastefy

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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