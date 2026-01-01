Pastefy 是一个自托管的粘贴板平台，为开发者和团队提供了一个私密、功能丰富的公共代码共享服务替代方案。它支持超过100种编程语言的语法高亮、用于代码片段集合的文件夹组织功能、密码保护的粘贴内容以及可配置的过期设置，涵盖了所有代码共享场景，而无需将敏感内容发送到第三方服务器。REST API 支持从 CI 管道、编辑器和自动化脚本中程序化地创建代码片段。

在您的 VPS 上自托管 Pastefy 可将 API 密钥、数据库凭据、内部配置和专有逻辑完全保留在您的基础设施内。您可以消除公共粘贴板服务的容量和速率限制，并获得实施自定义数据保留策略的能力，以满足您组织的安全和合规性要求。