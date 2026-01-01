Prowlarr 是 arr 媒体自动化生态系统的索引器中心。您无需在 Sonarr、Radarr、Lidarr 和 Readarr 中单独配置每个追踪器和 Usenet 提供商，只需在 Prowlarr 中添加一次，它就会自动将配置同步到所有连接的应用程序。Prowlarr 支持 500 多个索引器，内置健康监控，并集成了 Flaresolverr 以支持 Cloudflare 保护的站点，从而消除了多应用媒体堆栈带来的重复维护工作。

在 VPS 上运行 Prowlarr 可确保 24/7 全天候索引器健康检查以及所有媒体应用之间的即时同步，凭借企业级网络速度实现快速搜索结果，并通过持久存储保护您的私人追踪器凭据和自定义索引器定义。