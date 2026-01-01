一键安装部署 Prowlarr。
集中式索引器管理器，适用于arr系列应用 — 一次性配置500多个Torrent和Usenet索引器，并自动同步到您的所有媒体应用程序。
为 Prowlarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Prowlarr 构建什么
Prowlarr 是 arr 媒体自动化生态系统的索引器中心。您无需在 Sonarr、Radarr、Lidarr 和 Readarr 中单独配置每个追踪器和 Usenet 提供商，只需在 Prowlarr 中添加一次，它就会自动将配置同步到所有连接的应用程序。Prowlarr 支持 500 多个索引器，内置健康监控，并集成了 Flaresolverr 以支持 Cloudflare 保护的站点，从而消除了多应用媒体堆栈带来的重复维护工作。
在 VPS 上运行 Prowlarr 可确保 24/7 全天候索引器健康检查以及所有媒体应用之间的即时同步，凭借企业级网络速度实现快速搜索结果，并通过持久存储保护您的私人追踪器凭据和自定义索引器定义。
Prowlarr 的主要功能
集中式索引器管理
在 Prowlarr 中添加任何 Torrent 追踪器或 Usenet 索引器一次，它会自动将配置推送到每个连接的 arr 应用程序 — 无需重复设置。
支持500+索引器
预配置定义涵盖数百个公共与私人追踪器和Usenet提供商，并支持Cardigann YAML以添加自定义源。
健康监控
Prowlarr 会持续测试索引器，并通过详细的状态报告标记失败，这样您就能在损坏的追踪器悄无声息地停止提供结果之前发现它们。
Flaresolverr 集成
对 Flaresolverr 的内置支持使 Prowlarr 能够绕过 Cloudflare 的机器人保护，对于那些原本无法被自动化工具访问的索引器。
搜索和统计
同时在所有索引器上执行手动搜索，并从单个仪表板查看每个索引器的查询计数、抓取率和性能历史记录。
为什么要在 Hostinger 上运行 Prowlarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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