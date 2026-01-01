Trino 是一个高性能分布式 SQL 查询引擎，最初由 Facebook 开发，名为 Presto，现在由 Trino 软件基金会维护。它允许分析师和工程师跨异构数据源（对象存储、关系数据库、消息代理和搜索索引）运行交互式 ANSI SQL 查询，并将它们连接和聚合，就像它们位于一个单一的数据仓库中一样，无需 ETL 或数据移动。

在您的 VPS 上自托管 Trino 为数据团队提供了一个他们完全控制的联邦查询层，没有按查询收费，也没有供应商锁定。捆绑的 Web UI 显示正在运行的查询、工作器利用率和执行计划，以便操作员可以直接从浏览器调试性能并调整集群资源。