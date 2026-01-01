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用于在数据湖、数据仓库和操作型数据库之间运行联邦分析的快速分布式SQL查询引擎。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Trino 构建什么

Trino 是一个高性能分布式 SQL 查询引擎，最初由 Facebook 开发，名为 Presto，现在由 Trino 软件基金会维护。它允许分析师和工程师跨异构数据源（对象存储、关系数据库、消息代理和搜索索引）运行交互式 ANSI SQL 查询，并将它们连接和聚合，就像它们位于一个单一的数据仓库中一样，无需 ETL 或数据移动。

在您的 VPS 上自托管 Trino 为数据团队提供了一个他们完全控制的联邦查询层，没有按查询收费，也没有供应商锁定。捆绑的 Web UI 显示正在运行的查询、工作器利用率和执行计划，以便操作员可以直接从浏览器调试性能并调整集群资源。

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你可以用 {name} 构建什么

Trino 的主要功能

联邦式SQL查询

通过可插拔连接器连接数十个数据源，并在单个ANSI SQL语句中跨数据源进行联接，无需暂存或ETL。

大规模并行引擎

向量化内存执行和自适应查询规划在太字节级数据湖和数据仓库上提供交互式延迟。

丰富的连接器目录

适用于 Iceberg、Delta Lake、Hudi、Hive、PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Kafka、Elasticsearch、Cassandra 等的官方连接器。

内置网络控制台

基于浏览器的用户界面显示正在运行和已完成的查询、工作器健康状况、阶段级指标以及执行计划，以实现快速性能调试。

带扩展的 ANSI SQL

全面标准的SQL，支持窗口函数、横向连接、数组、映射、JSON、地理空间类型和用户定义函数。

JDBC、ODBC 和 Python

即插即用驱动程序和客户端连接Tableau、Superset和Metabase等BI工具，以及数据科学笔记本和ETL管道。

为什么要在 Hostinger 上运行 Trino

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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