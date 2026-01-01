一键部署 Trino。
用于在数据湖、数据仓库和操作型数据库之间运行联邦分析的快速分布式SQL查询引擎。
为 Trino 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Trino 构建什么
Trino 是一个高性能分布式 SQL 查询引擎，最初由 Facebook 开发，名为 Presto，现在由 Trino 软件基金会维护。它允许分析师和工程师跨异构数据源（对象存储、关系数据库、消息代理和搜索索引）运行交互式 ANSI SQL 查询，并将它们连接和聚合，就像它们位于一个单一的数据仓库中一样，无需 ETL 或数据移动。
在您的 VPS 上自托管 Trino 为数据团队提供了一个他们完全控制的联邦查询层，没有按查询收费，也没有供应商锁定。捆绑的 Web UI 显示正在运行的查询、工作器利用率和执行计划，以便操作员可以直接从浏览器调试性能并调整集群资源。
Trino 的主要功能
联邦式SQL查询
通过可插拔连接器连接数十个数据源，并在单个ANSI SQL语句中跨数据源进行联接，无需暂存或ETL。
大规模并行引擎
向量化内存执行和自适应查询规划在太字节级数据湖和数据仓库上提供交互式延迟。
丰富的连接器目录
适用于 Iceberg、Delta Lake、Hudi、Hive、PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Kafka、Elasticsearch、Cassandra 等的官方连接器。
内置网络控制台
基于浏览器的用户界面显示正在运行和已完成的查询、工作器健康状况、阶段级指标以及执行计划，以实现快速性能调试。
带扩展的 ANSI SQL
全面标准的SQL，支持窗口函数、横向连接、数组、映射、JSON、地理空间类型和用户定义函数。
JDBC、ODBC 和 Python
即插即用驱动程序和客户端连接Tableau、Superset和Metabase等BI工具，以及数据科学笔记本和ETL管道。
为什么要在 Hostinger 上运行 Trino
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。