Scada-LTS 是一个基于 Java 的、Web 原生的 SCADA（监控和数据采集）系统，专为需要通过浏览器监控和控制工业设备的工程师设计。它从成熟的 Mango Automation 代码库分叉而来，提供了图形视图编辑器、历史数据记录、报警管理、脚本编写以及 Modbus、SNMP、OPC 和其他工业协议的内置驱动程序 — 无需专有许可证或按标签付费。

在您自己的 VPS 上自托管 Scada-LTS 可以将过程数据、设备凭据和操作员活动完全保留在您的基础设施内，同时通过标准 HTTPS 使仪表板可供现场团队访问，而无需将 PLC 暴露给公共互联网。