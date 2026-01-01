一键部署安装 Scada-LTS。
开源Web SCADA系统，用于工业监控、仪表盘、警报和基于协议的设备控制。
为 Scada-LTS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Scada-LTS 构建什么
Scada-LTS 是一个基于 Java 的、Web 原生的 SCADA（监控和数据采集）系统，专为需要通过浏览器监控和控制工业设备的工程师设计。它从成熟的 Mango Automation 代码库分叉而来，提供了图形视图编辑器、历史数据记录、报警管理、脚本编写以及 Modbus、SNMP、OPC 和其他工业协议的内置驱动程序 — 无需专有许可证或按标签付费。
在您自己的 VPS 上自托管 Scada-LTS 可以将过程数据、设备凭据和操作员活动完全保留在您的基础设施内，同时通过标准 HTTPS 使仪表板可供现场团队访问，而无需将 PLC 暴露给公共互联网。
Scada-LTS 的主要功能
多协议驱动程序
原生Modbus、SNMP、OPC、HTTP和SQL数据源可直接连接到PLC、传感器和现有系统，无需第三方网关。
图形视图编辑器
拖放式视图构建器让工程师可以直接在浏览器中构建实时模拟图、仪表和趋势图。
警报和事件处理程序
可配置的警报级别，通过电子邮件、脚本和设定点操作，将异常转化为遍及整个工厂的自动化响应。
历史数据记录
每个数据点都带有时间戳并存储在 MySQL 中，从而实现长期趋势分析、报告和监管审计跟踪。
脚本和元数据点
基于JavaScript的元数据点和事件处理程序无需外部服务即可计算派生值、关键绩效指标和自定义逻辑。
Web原生架构
在 Apache Tomcat 中运行，具有完全基于浏览器的用户界面，因此操作员可以从网络上的任何设备访问仪表板。
为什么要在 Hostinger 上运行 Scada-LTS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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