一键安装部署 Tdarr。
使用 FFmpeg 和 HandBrake 对您的整个媒体库进行重新编码和健康检查的分布式媒体转码自动化。
为 Tdarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Tdarr 的主要功能
分布式节点工作器
启动多个工作节点，连接到中央服务器，将转码任务分发到可用的CPU和GPU资源上，以加快媒体库处理速度。
插件流水线系统
链接社区或自定义插件以构建条件工作流 — 按编解码器、容器、分辨率或比特率进行筛选，并自动应用不同的编码配置文件。
FFmpeg 与 HandBrake 支持
根据任务在FFmpeg和HandBrake之间切换，无需额外配置即可访问每个工具支持的全部编解码器和编码预设。
库健康检查
自动扫描文件以查找损坏、不正确的元数据或缺失的流，并在它们导致播放问题之前标记或重新编码有问题的文件。
实时统计仪表盘
在一个Web UI中即可监控转码进度、空间节省、队列深度和工作器状态，无需外部监控工具。
为什么要在 Hostinger 上运行 Tdarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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