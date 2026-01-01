Tdarr 是一个开源的分布式媒体转码系统，旨在自动化大规模视频和音频库的转换、压缩和健康检查。它协调一个中央服务器与一个或多个工作节点，每个节点并行运行 FFmpeg 或 HandBrake 任务，从而无需人工干预即可高效处理大型媒体库。

在您自己的 VPS 上自托管 Tdarr，您可以完全控制编码配置文件、插件管道和硬件加速设置。由于转码发生在您的基础设施上，因此没有云处理费用，没有文件大小限制，也不依赖第三方服务——您的媒体保持私密，计算能力随您的 VPS 扩展。