Collabora Online 是一个基于 LibreOffice 技术的自托管在线办公套件，完全在浏览器中运行。团队可以直接从 Nextcloud、Seafile 或 Pydio Cells 等文件存储应用中打开 Word、Excel 和 PowerPoint 文档，并通过实时光标、评论、修订跟踪和即时预览进行实时协作编辑 — 无需桌面客户端，无需 Microsoft 365，也无需 Google Workspace。

在您自己的 VPS 上自托管 Collabora 可以将所有文档、电子表格和演示文稿保存在您控制的基础设施上。将其与本目录中的一个文件存储应用结合使用，为您的团队提供一个完整的本地部署云办公套件替代方案，具有完整的文件格式兼容性且无需按用户付费。