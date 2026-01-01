一键部署 Collabora Online。
自托管的在线办公套件，基于LibreOffice，允许团队在浏览器中共同编辑文档、电子表格和演示文稿。
为 Collabora Online 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Collabora Online 构建什么
Collabora Online 是一个基于 LibreOffice 技术的自托管在线办公套件，完全在浏览器中运行。团队可以直接从 Nextcloud、Seafile 或 Pydio Cells 等文件存储应用中打开 Word、Excel 和 PowerPoint 文档，并通过实时光标、评论、修订跟踪和即时预览进行实时协作编辑 — 无需桌面客户端，无需 Microsoft 365，也无需 Google Workspace。
在您自己的 VPS 上自托管 Collabora 可以将所有文档、电子表格和演示文稿保存在您控制的基础设施上。将其与本目录中的一个文件存储应用结合使用，为您的团队提供一个完整的本地部署云办公套件替代方案，具有完整的文件格式兼容性且无需按用户付费。
Collabora Online 的主要功能
实时协作
多个用户可以同时编辑同一个Word、Excel或PowerPoint文件，并带有实时光标、评论和即时更改同步功能。
微软 Office 兼容性
得益于 LibreOffice 对 OOXML 格式的原生渲染，您可以打开并保存 .docx、.xlsx 和 .pptx 文件，且无转换损失。
与文件存储集成
连接到 Nextcloud、Seafile、Pydio Cells 以及其他 WOPI 兼容的文件服务器，无需对宿主应用程序进行任何代码更改。
跟踪修订和评论
审阅文档，其中包含修订模式、内联评论、建议以及桌面办公套件中常见的版本历史记录。
适合移动设备和平板电脑
触控优化编辑器界面适用于手机、平板电脑和 Chromebook，因此贡献者可以从任何设备进行编辑。
为什么要在 Hostinger 上运行 Collabora Online
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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