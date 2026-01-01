Flame 是一个自托管的起始页，它将您的服务器变成一个有条理的中心，用于管理您的所有应用程序和书签。所有内容都通过内置的图形用户界面 (GUI) 进行管理 — 无需编辑配置文件，也无需重新启动。您可以完全通过浏览器添加应用程序、整理书签和自定义外观。

与托管仪表板服务不同，Flame 完全运行在您自己的 VPS 上，确保您的服务清单和书签保持私密。它的 Docker 标签集成会自动发现正在运行的容器，因此当您部署新服务时，您的仪表板会保持最新。