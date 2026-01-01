一键安装部署 Flame。
自托管的起始页和家庭仪表板，用于您的个人服务器和家庭实验室服务。
为 Flame 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Flame 的主要功能
基于GUI的管理
直接从Web界面添加、更新和删除应用程序和书签，无需编辑任何配置文件。
Docker 自动发现
通过读取 Docker 标签自动检测运行中的容器，使您的仪表板与已部署的服务保持同步。
集成搜索
内置搜索栏支持11个网络搜索提供商，并实时过滤本地应用和书签。
自定义主题
从15种内置颜色主题中选择，或者使用自定义主题编辑器和CSS覆盖来创建您自己的主题。
天气小部件
在您的仪表板上显示实时天气状况，使用免费的天气API密钥和您的位置坐标。
为什么要在 Hostinger 上运行 Flame
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。