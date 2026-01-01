Dolibarr 是一个模块化的开源 ERP 和 CRM 平台，在一个集成系统中涵盖了从客户管理、报价、发票、库存、项目、人力资源到会计的全部业务运营。其基于模块的架构让您只需激活业务所需的功能，随着需求的增长，界面保持整洁。

在您的 VPS 上自托管 Dolibarr 意味着您的财务数据、客户记录和业务文档都存储在您完全控制的基础设施上。没有按用户许可费用，没有供应商施加的存储限制，也无需订阅即可解锁高级模块——这使其成为希望完全拥有其运营数据的成长型企业的经济高效的长期选择。