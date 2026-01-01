Bigcapital是一个现代开源财务会计平台，设计为QuickBooks、Xero和Wave的自托管替代方案。它实现了完整的复式总账，支持多币种、客户和供应商记录、发票和账单、库存跟踪、手动日记账以及智能报告——包括财务报表、现金流量、应收账款和应付账款账龄以及税务汇总——所有这些都从底层总账生成。

在您的VPS上自托管Bigcapital，可以将客户发票、银行交易和财务记录保存在您控制的基础设施上，而不是交给SaaS会计服务。该平台支持每个实例拥有多个公司（租户），并带有独立的数据库，与Stripe和Plaid集成以进行支付和银行数据馈送，并提供全面的API，用于自定义集成和报告。