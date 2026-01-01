一键部署 Bigcapital。
自托管财务会计平台，支持多币种、智能报告和完整的复式记账总账。
为 Bigcapital 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Bigcapital 构建什么
Bigcapital是一个现代开源财务会计平台，设计为QuickBooks、Xero和Wave的自托管替代方案。它实现了完整的复式总账，支持多币种、客户和供应商记录、发票和账单、库存跟踪、手动日记账以及智能报告——包括财务报表、现金流量、应收账款和应付账款账龄以及税务汇总——所有这些都从底层总账生成。
在您的VPS上自托管Bigcapital，可以将客户发票、银行交易和财务记录保存在您控制的基础设施上，而不是交给SaaS会计服务。该平台支持每个实例拥有多个公司（租户），并带有独立的数据库，与Stripe和Plaid集成以进行支付和银行数据馈送，并提供全面的API，用于自定义集成和报告。
Bigcapital 的主要功能
复式记账
完整的复式记账总账，包含会计科目表、手动日记账以及便于审计的交易历史记录，可直接映射到标准会计工作流程。
多币种
原生多币种支持，支持可配置的汇率来源，用于国际客户和供应商的发票、账单和报告。
发票和账单
客户开票及付款跟踪、供应商账单及付款计划、循环交易，并通过捆绑的Gotenberg集成生成PDF。
智能报告
损益、资产负债表、现金流量、应收/应付账款账龄、销售税汇总以及从分类账实时生成的可定制财务报告。
多租户设计
每家公司都有自己独立的数据库，因此单个实例可以管理多个业务并严格分离数据。
为什么要在 Hostinger 上运行 Bigcapital
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。