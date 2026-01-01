一键安装，部署实际预算。
注重隐私的个人理财应用，通过信封预算，让每一分钱都有其用途。
为 Actual Budget 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Actual Budget 构建什么
Actual Budget 是一款快速、本地优先的个人理财应用程序，围绕信封预算方法构建——您赚取的每一美元在花费之前都会被分配到特定类别。它最初是一款商业产品，后被其创建者开源，现在由一个活跃的社区维护，使其成为 YNAB 最有能力的免费替代品之一。
由于 Actual Budget 采用本地优先架构，您的财务数据保留在您控制的基础设施上，而不是第三方云。多设备同步仍然通过您的自托管服务器工作，可选的端到端加密可在传输过程中保护数据。通过 SimpleFIN（美国/加拿大）和 GoCardless（欧盟/英国）的银行连接可自动导入交易，而对 YNAB 的导入支持使迁移变得简单。
Actual Budget 的主要功能
信封预算
在消费前将每一分钱分配到特定类别，为您提供一个基于实际收入而非粗略估计的清晰计划。
本地优先数据所有权
您的财务数据存储在您自己的服务器上，而非商业云—保护敏感账户详情免受第三方泄露或供应商政策变更。
多设备同步
通过您的自托管服务器，在手机、平板电脑和计算机之间同步预算，以便每个家庭成员都能看到相同的最新数据。
银行账户集成
通过 SimpleFIN（美国/加拿大）或 GoCardless（欧盟/英国）连接真实银行账户，自动导入交易，减少手动数据输入。
详细财务报告
内置的净资产、现金流和支出趋势报告让您清晰了解情况，无需单独的电子表格即可做出明智的财务决策。
为什么要在 Hostinger 上运行 Actual Budget
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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