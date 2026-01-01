Actual Budget 是一款快速、本地优先的个人理财应用程序，围绕信封预算方法构建——您赚取的每一美元在花费之前都会被分配到特定类别。它最初是一款商业产品，后被其创建者开源，现在由一个活跃的社区维护，使其成为 YNAB 最有能力的免费替代品之一。

由于 Actual Budget 采用本地优先架构，您的财务数据保留在您控制的基础设施上，而不是第三方云。多设备同步仍然通过您的自托管服务器工作，可选的端到端加密可在传输过程中保护数据。通过 SimpleFIN（美国/加拿大）和 GoCardless（欧盟/英国）的银行连接可自动导入交易，而对 YNAB 的导入支持使迁移变得简单。