一键部署 Prefect。
现代 Python 原生工作流编排平台，用于构建、调度和监控数据管道和自动化任务。
为 Prefect 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Prefect 的主要功能
Python原生工作流
使用
@flow 或
@task 装饰任何 Python 函数，即可获得调度、重试、缓存和可观测性 — 无需学习专有 DSL。
自动重试
配置每个任务的指数退避和自定义重试逻辑，以便API、数据库或网络调用中的瞬时故障无需手动干预即可恢复。
实时监控
内置用户界面显示实时任务状态、执行日志和运行历史记录，因此您始终知道正在运行什么、什么失败了以及原因。
灵活预约
Cron表达式、间隔触发器和事件驱动部署让您能够按任何计划或响应外部事件来运行管道。
工作池和工作者
将流执行分布到多个工作进程或机器上，从而独立于编排服务器扩展计算能力。
为什么要在 Hostinger 上运行 Prefect
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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