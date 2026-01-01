Prefect 允许您只需一个装饰器，即可将任何 Python 函数转换为可调度、可观测且可自动重试的工作流。与依赖大量 YAML 的编排工具不同，Prefect 将工作流保留为常规 Python 代码 — 像任何其他模块一样可测试、可版本控制和可部署。随附的 UI 显示每次运行的实时执行状态、日志和任务级历史记录。

在您的 VPS 上自托管 Prefect 消除了云执行费用，让您以固定的基础设施成本获得无限的工作流运行次数，并将敏感的管道数据（凭据、查询结果、日志）完全保留在您自己的基础设施上，而无需供应商锁定。