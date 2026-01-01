OpenProject 是一个开源项目管理平台，为团队提供了 Jira、Asana 和 Basecamp 的自托管替代方案。它在一个应用程序中涵盖了完整的项目生命周期——从任务和错误跟踪到甘特时间线规划、敏捷看板（Scrum 和 Kanban）以及内置时间跟踪。与 SaaS 工具不同，自托管将所有项目数据、时间线和团队沟通保留在您自己的基础设施内。

软件开发、工程、政府和建筑组织中的团队使用 OpenProject 来管理具有严格数据主权要求的复杂多团队项目。此模板按照推荐的生产架构部署 OpenProject，并配备了专用的 Web、后台工作程序和 PostgreSQL 服务。