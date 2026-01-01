LimeSurvey是一个领先的开源调查平台，使研究人员、企业和机构能够创建专业的在线问卷。它支持80多种语言、高级分支逻辑、参与者管理以及全面的数据导出选项，包括SPSS和Excel格式。

凭借其广泛的问题类型、自定义主题和插件架构，LimeSurvey提供了企业级的调查功能，且无需订阅费用。此模板包含MariaDB用于可靠的数据存储、Redis用于快速会话管理，以及Traefik HTTPS路由用于安全的调查提交。