WeKnora是腾讯推出的一个开源LLM驱动的知识框架，它将分散的文档转化为可查询、具备推理能力的知识资产。它结合了基于RAG的问答、用于多步推理的ReAct代理，以及一个Wiki模式，该模式将原始文档提炼成一个带有交互式知识图谱的自维护Markdown知识库。

在您自己的VPS上自托管WeKnora，可以确保专有文档、嵌入和对话历史完全由您掌控。连接二十多个LLM提供商中的任何一个——OpenAI、DeepSeek、Qwen、Claude或本地Ollama模型——并从多个向量后端中选择，无需将敏感数据发送到第三方服务。