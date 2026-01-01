一键安装部署 WeKnora。
开源LLM知识平台，可将文档转化为可查询的RAG、推理代理和自维护的维基。
为 WeKnora 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
WeKnora 的主要功能
维基模式
代理将原始文档提炼成一个自我维护的Markdown知识库，该知识库带有一个交互式知识图谱，用于浏览概念之间的关系。
ReAct 智能体
多步推理代理自主编排检索、MCP工具和网络搜索，以处理单次RAG无法回答的复杂查询。
深度文档解析
布局感知提取可处理十多种格式，包括PDF、Word、Excel、PowerPoint和扫描图像，同时保留表格、图表和结构。
多LLM支持
连接二十多家LLM提供商，包括OpenAI、DeepSeek、通义千问、Claude和本地Ollama模型，无需锁定单一供应商或重新索引。
知识图谱检索
可选的 GraphRAG 和 Neo4j 集成支持跨文档推理和关系查询，其能力超越了平面向量搜索。
自动同步集成
直接从飞书、Notion 和语雀拉取文档，以使您的知识库与您的团队已使用的系统保持一致。
为什么要在 Hostinger 上运行 WeKnora
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。