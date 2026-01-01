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让团队能够共同编写文档、会议记录和演示文稿的实时协作 Markdown 编辑器。

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¥47.99 /月
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只需 ¥1,151.76 即可获得 24 个月（原价 ¥3,431.76）。续订价格为 ¥87.99/月。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
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KVM 2
¥178.99
¥65.99 /月
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只需 ¥1,583.76 即可获得 24 个月（原价 ¥4,295.76）。续订价格为 ¥109.99/月。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
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KVM 4
¥314.99
¥94.99 /月
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只需 ¥2,279.76 即可获得 24 个月（原价 ¥7,559.76）。续订价格为 ¥211.99/月。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
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KVM 8
¥540.99
¥189.99 /月
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只需 ¥4,559.76 即可获得 24 个月（原价 ¥12,983.76）。续订价格为 ¥365.99/月。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
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KVM 1
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 CodiMD 构建什么

CodiMD是一个基于HackMD基础构建的开源、自托管的实时协作Markdown编辑器。它允许多个团队成员同时编辑同一文档并即时同步，非常适合技术文档、冲刺笔记、架构决策记录以及各种协作写作。分屏编辑器实时渲染Markdown，因此作者可以始终准确地看到其内容的最终呈现效果。

自托管CodiMD意味着您的笔记和文档永远不会经过第三方服务器，这对于处理内部策略、客户信息或技术规范的组织来说至关重要。所有数据都存储在您的VPS支持的PostgreSQL数据库中，并且您可以控制谁可以注册和访问该平台。此部署将CodiMD服务器与PostgreSQL配对，以实现可靠的文档和用户存储。

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你可以用 {name} 构建什么

CodiMD 的主要功能

实时协作

多位作者同时编辑同一文档，具有实时同步和独立的游标指示器。

富文本 Markdown 渲染

从Markdown中渲染图表、UML图、数学公式、带有语法高亮的代码块以及嵌入式媒体。

演示模式

将任何 Markdown 文档转换为演示文稿幻灯片，无需离开编辑器。

版本历史记录

浏览并恢复任何文档的先前版本，确保任何协作编辑都不会永久丢失。

多种导出格式

在需要时，将文档导出为 PDF、HTML 或原始 Markdown 格式，以便在平台之外分享内容。

为什么要在 Hostinger 上运行 CodiMD

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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