一键部署 CodiMD。
让团队能够共同编写文档、会议记录和演示文稿的实时协作 Markdown 编辑器。
为 CodiMD 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 CodiMD 构建什么
CodiMD是一个基于HackMD基础构建的开源、自托管的实时协作Markdown编辑器。它允许多个团队成员同时编辑同一文档并即时同步，非常适合技术文档、冲刺笔记、架构决策记录以及各种协作写作。分屏编辑器实时渲染Markdown，因此作者可以始终准确地看到其内容的最终呈现效果。
自托管CodiMD意味着您的笔记和文档永远不会经过第三方服务器，这对于处理内部策略、客户信息或技术规范的组织来说至关重要。所有数据都存储在您的VPS支持的PostgreSQL数据库中，并且您可以控制谁可以注册和访问该平台。此部署将CodiMD服务器与PostgreSQL配对，以实现可靠的文档和用户存储。
CodiMD 的主要功能
实时协作
多位作者同时编辑同一文档，具有实时同步和独立的游标指示器。
富文本 Markdown 渲染
从Markdown中渲染图表、UML图、数学公式、带有语法高亮的代码块以及嵌入式媒体。
演示模式
将任何 Markdown 文档转换为演示文稿幻灯片，无需离开编辑器。
版本历史记录
浏览并恢复任何文档的先前版本，确保任何协作编辑都不会永久丢失。
多种导出格式
在需要时，将文档导出为 PDF、HTML 或原始 Markdown 格式，以便在平台之外分享内容。
为什么要在 Hostinger 上运行 CodiMD
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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