CodiMD是一个基于HackMD基础构建的开源、自托管的实时协作Markdown编辑器。它允许多个团队成员同时编辑同一文档并即时同步，非常适合技术文档、冲刺笔记、架构决策记录以及各种协作写作。分屏编辑器实时渲染Markdown，因此作者可以始终准确地看到其内容的最终呈现效果。

自托管CodiMD意味着您的笔记和文档永远不会经过第三方服务器，这对于处理内部策略、客户信息或技术规范的组织来说至关重要。所有数据都存储在您的VPS支持的PostgreSQL数据库中，并且您可以控制谁可以注册和访问该平台。此部署将CodiMD服务器与PostgreSQL配对，以实现可靠的文档和用户存储。