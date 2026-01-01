RSSHub 是全球最大的开源 RSS 网络，支持超过 5,000 条路由，适用于那些已停止提供原生 RSS 订阅源的平台 — Instagram、YouTube、Twitter、TikTok、Reddit、GitHub 等等。拥有超过 41,000 个 GitHub Star 和 1,300 多名开发者的贡献，它已成为保持开放网络可订阅的首选解决方案。

自托管 RSSHub 意味着您的内容消费习惯保持私密 — 所有订阅源请求都源自您自己的服务器，而不是可能记录查询的公共实例。Redis 缓存使频繁访问的订阅源保持快速，并减少源网站的负载。