一键安装部署 RSSHub。
开源RSS订阅源生成器，可以让任何网站都可订阅，从社交媒体到GitHub，乃至更广阔的领域。
为 RSSHub 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
RSSHub 的主要功能
5,000+ 内容路线
涵盖数百个平台，包括社交媒体、新闻网站、GitHub、电子商务和专业出版物 — 只要有页面，RSSHub 就能将其转化为订阅源。
社交媒体动态
从 Instagram、Twitter、TikTok 和 YouTube 生成 RSS 订阅，无需创建账户或授予第三方应用访问您的凭据的权限。
Redis 缓存
内置Redis集成可为频繁访问的路由提供快速的订阅源响应，同时减少对源网站的重复请求。
隐私优先浏览
通过您的订阅阅读器关注任何内容源，而无需与商业平台或聚合服务分享阅读习惯。
自动化集成
将 RSSHub 订阅源连接到 n8n、Zapier 或 Home Assistant，以便在任何受支持的平台上发布新内容时触发工作流。
为什么要在 Hostinger 上运行 RSSHub
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。