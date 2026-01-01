ESPHome 是一个开源系统，它使用简单的 YAML 配置文件将 ESP8266 和 ESP32 微控制器转变为智能家居设备。无需 C++ 编程——在 YAML 中定义传感器、开关和显示器，ESPHome 会自动编译并烧录优化固件。它与 Home Assistant 原生集成，并支持 MQTT，可与任何自动化平台兼容。

在 VPS 上运行 ESPHome 可提供始终在线的设备管理和可从任何地方访问的远程固件编译。您的设备配置集中存储和备份，并且无需在物理设备所在的本地网络中即可触发空中更新。