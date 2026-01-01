一键安装部署 Casibase。
开源 AI 知识库和 LLM 赋能的聊天平台，用于构建领域专用助手。
为 Casibase 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Casibase 构建什么
Casibase 是一个开源的知识管理和 AI 聊天机器人平台，允许组织构建由真实企业数据支持的领域特定助手。它结合了基于嵌入的文档摄取，并支持多种大型语言模型——包括 ChatGPT、Claude、Llama 3 和 DeepSeek——因此团队可以通过自然语言聊天界面查询自己的知识库，而无需将原始文档发送到第三方服务。
在您自己的 VPS 上自托管 Casibase 可以将专有文档、对话历史和模型 API 密钥完全保留在您控制的基础设施上。该技术栈附带 MySQL 用于持久化存储，并与 Casdoor 集成，提供企业级身份验证，包括 GitHub、Google 和自定义 OAuth 提供商。
Casibase 的主要功能
多模型LLM支持
连接到 ChatGPT、Claude、Llama 3、DeepSeek R1 和 HuggingFace 模型，这样您就可以切换或比较不同的提供商，而无需重新摄取您的知识库。
基于嵌入的检索
文档在摄取时被分块和嵌入，从而实现语义搜索，能够呈现上下文相关的段落，而不是关键词匹配。
企业认证
Casdoor 集成提供单点登录，支持 GitHub、Google 和企业 OAuth 提供商，并具有跨知识库的细粒度权限控制。
多语言界面
Web UI 支持 12 种语言，使其可供全球分布式团队使用，无需额外的本地化工作。
远程资产访问
内置RDP、VNC和SSH协议支持让您能够将远程基础设施作为知识资产，与文档和聊天记录一起附加。
为什么要在 Hostinger 上运行 Casibase
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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