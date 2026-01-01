Casibase 是一个开源的知识管理和 AI 聊天机器人平台，允许组织构建由真实企业数据支持的领域特定助手。它结合了基于嵌入的文档摄取，并支持多种大型语言模型——包括 ChatGPT、Claude、Llama 3 和 DeepSeek——因此团队可以通过自然语言聊天界面查询自己的知识库，而无需将原始文档发送到第三方服务。

在您自己的 VPS 上自托管 Casibase 可以将专有文档、对话历史和模型 API 密钥完全保留在您控制的基础设施上。该技术栈附带 MySQL 用于持久化存储，并与 Casdoor 集成，提供企业级身份验证，包括 GitHub、Google 和自定义 OAuth 提供商。