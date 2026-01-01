Perplexica 是一个开源的 AI 驱动的应答引擎，它完全在您自己的硬件上运行。它搜索网络并综合出带有引用来源的准确答案，支持通过 Ollama 的本地 LLM 以及 OpenAI、Claude 和 Groq 等云提供商——因此您可以选择符合您隐私和性能要求的模型。

自托管 Perplexica 可确保您的服务器上的每个搜索查询都保持私密。与基于云的 AI 搜索产品不同，它没有使用跟踪，没有第三方查询日志记录，也没有订阅费用——只有在您完全控制下的快速、带引用的答案。