SearXNG 是一个注重隐私的元搜索引擎，它同时查询 Google、Bing、DuckDuckGo 和数十个其他搜索提供商，返回聚合结果，且不建立用户档案或存储搜索历史。与通过用户画像和广告定位来将查询货币化的商业搜索引擎不同，SearXNG 提供对网络信息的无过滤访问。

自托管意味着您的搜索通过您控制的基础设施进行，而不是由未知方运营的公共实例。您可以决定包含哪些搜索提供商、如何过滤结果以及谁可以访问您的实例——而无需依赖可能出现停机或速率限制的共享社区服务器。