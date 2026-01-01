部署 SearXNG 一键安装。
注重隐私的元搜索引擎，聚合来自数十个来源的搜索结果，不存储查询或跟踪用户。
为 SearXNG 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
SearXNG 的主要功能
无查询日志记录
搜索结果绝不会被存储或与您的身份关联，从而消除了商业搜索引擎固有的画像分析和行为跟踪。
多源聚合
同时查询数十个搜索引擎，减少结果偏差，并提供比任何单一提供商都更全面的覆盖。
可配置引擎
精确选择要包含或排除的搜索提供商，根据您的研究需求和隐私偏好定制结果组合。
分类搜索
针对网页、图片、视频、新闻和专业来源的专属搜索类别，可确保搜索结果与您所需的内容类型相关。
无 Cookie 或 跟踪
无需使用cookie或跟踪脚本即可运行，使其适用于隐私敏感型研究以及在受限环境中使用。
为什么要在 Hostinger 上运行 SearXNG
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。