OmniRoute是一个自托管的AI网关，它将230多个模型提供商统一在一个OpenAI兼容的端点背后。将Claude Code、Codex、Cursor、Cline或Copilot指向一个URL，OmniRoute会将每个请求路由到最佳可用模型——包括数十个免费的Claude、GPT和Gemini层级——当提供商失败或达到限制时，会自动进行回退。

其堆叠的RTK和Caveman压缩在请求离开您的服务器之前，可削减15-95%的令牌，从而降低成本和延迟，同时，MCP、A2A和多模态API确保高级工作流程正常运行。在您自己的VPS上运行OmniRoute意味着您的API密钥、路由规则和使用数据都在您的控制之下，而不是由托管代理控制。