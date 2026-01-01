一键部署 OmniRoute。
自托管AI网关，可通过一个OpenAI兼容的端点路由任何LLM，并具有智能回退和令牌压缩功能。
为 OmniRoute 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OmniRoute 构建什么
OmniRoute是一个自托管的AI网关，它将230多个模型提供商统一在一个OpenAI兼容的端点背后。将Claude Code、Codex、Cursor、Cline或Copilot指向一个URL，OmniRoute会将每个请求路由到最佳可用模型——包括数十个免费的Claude、GPT和Gemini层级——当提供商失败或达到限制时，会自动进行回退。
其堆叠的RTK和Caveman压缩在请求离开您的服务器之前，可削减15-95%的令牌，从而降低成本和延迟，同时，MCP、A2A和多模态API确保高级工作流程正常运行。在您自己的VPS上运行OmniRoute意味着您的API密钥、路由规则和使用数据都在您的控制之下，而不是由托管代理控制。
OmniRoute 的主要功能
一个统一的端点
暴露一个单一的OpenAI兼容API，并连接Claude Code、Codex、Cursor、Cline或Copilot，无需为每个工具单独设置。
231+ 提供商
路由请求跨越231个以上的模型提供商，包括50多个免费的Claude、GPT和Gemini层级。
智能自动回退
当某个提供商失败、达到速率限制或返回错误时，自动切换到另一个提供商重试，以确保您的代理持续运行。
令牌压缩
堆叠式RTK和Caveman压缩将每次请求的令牌数量减少15-95%，以降低成本并加快响应速度。
MCP 和多模态
内置的 MCP、A2A 和多模态 API 让您将 OmniRoute 连接到座席工具以及图像或音频工作流中。
为什么要在 Hostinger 上运行 OmniRoute
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。