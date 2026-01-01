JupyterLab 是 Jupyter Notebook 的现代继任者，提供了一个灵活的多面板界面，它将交互式笔记本、终端、代码编辑器、文件浏览器和输出查看器结合在一个基于浏览器的统一工作区中。它支持 40 多种语言内核，并通过丰富的扩展生态系统与 Git、数据库和云存储集成。

在 VPS 上托管 JupyterLab 为数据科学家和研究人员提供了专用的计算资源，没有执行时间限制、内存上限和会话重置。您安装的软件包、配置的环境和缓存的数据集在会话之间保持不变，消除了云笔记本服务中常见的持续重新安装循环。