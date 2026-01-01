Browserless 将无头 Chrome 转换为网络可访问的服务，消除了在您自己的应用程序中管理浏览器进程、内存泄漏和依赖冲突的复杂性。开发人员使用 Puppeteer、Playwright 或 Selenium 通过 REST API 或 WebSocket 连接 — Browserless 自动处理会话生命周期、资源清理和并发执行。

在 VPS 上自托管让您完全控制浏览器配置、用户代理和代理设置，同时消除了云浏览器自动化服务收取的按请求费用。敏感的抓取逻辑和提取的数据保留在您自己的基础设施中，并且您可以调整并发限制以匹配可用资源。