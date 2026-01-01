一键安装部署 Browserless。
无头 Chrome 即服务，带有 REST 和 WebSocket API，用于网络抓取、PDF 生成和自动化测试。
为 Browserless 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Browserless 的主要功能
REST 和 WebSocket API
通过 HTTP 或 WebSocket 以编程方式控制 Chrome，兼容 Puppeteer、Playwright 和 Selenium，无需更改您现有的代码。
PDF和屏幕截图生成
将任何 URL 或 HTML 渲染为像素完美的 PDF 或屏幕截图，并提供灵活的视口、纸张尺寸和元素定位选项。
并发会话管理
Browserless 排队并管理多个并行浏览器会话，自动清理资源，从而确保您的主机永不耗尽内存。
基于令牌的验证
预生成的API令牌限制对您的浏览器服务的访问，防止未经授权使用您的计算资源。
JavaScript渲染抓取
在目标页面上执行完整的客户端JavaScript，从而可以从单页应用（SPA）和动态加载的内容中提取数据，而这些内容是静态抓取工具无法触及的。
为什么要在 Hostinger 上运行 Browserless
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。