Tinode 是一个完全开源的即时通讯平台，提供完整的技术栈——包括 Go 服务器后端、官方的 Web、iOS、Android 和桌面客户端，以及用于自定义集成的 gRPC API。它支持一对一和群组消息、输入状态指示、已读回执、文件附件以及可选的端到端加密，将商业消息平台的全部功能带到您自己的基础设施中。

在 VPS 上自托管 Tinode 意味着您的对话、用户数据和文件传输永远不会接触第三方消息服务。部署后即可使用内置的 Web 客户端，或者通过 gRPC 或 REST API 连接您自己的移动和 Web 应用程序。