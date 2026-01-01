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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Tinode 构建什么

Tinode 是一个完全开源的即时通讯平台，提供完整的技术栈——包括 Go 服务器后端、官方的 Web、iOS、Android 和桌面客户端，以及用于自定义集成的 gRPC API。它支持一对一和群组消息、输入状态指示、已读回执、文件附件以及可选的端到端加密，将商业消息平台的全部功能带到您自己的基础设施中。

在 VPS 上自托管 Tinode 意味着您的对话、用户数据和文件传输永远不会接触第三方消息服务。部署后即可使用内置的 Web 客户端，或者通过 gRPC 或 REST API 连接您自己的移动和 Web 应用程序。

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你可以用 {name} 构建什么

Tinode 的主要功能

即时通讯

同时在网页、iOS、安卓和桌面客户端上提供带有输入指示器、已读回执和消息回应的即时消息。

群聊和频道

创建群组对话，可配置成员、角色和权限，适用于任何规模的团队和社区。

端到端加密

可选的端到端加密确保消息内容私密 — 服务器和任何中间方（包括您自己）都无法读取。

文件和媒体共享

直接在对话中分享图片、文件和附件，并将其存储在您自己的文件系统或S3兼容的存储桶中。

视频和语音通话

内置的WebRTC支持使得视频和语音通话可以直接在聊天界面内进行，无需切换到单独的应用程序。

gRPC 和 REST API

完整的gRPC和REST API让您能够将Tinode消息嵌入到自定义应用程序中，或将其与现有业务工作流程集成。

为什么要在 Hostinger 上运行 Tinode

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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