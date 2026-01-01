部署 Tinode 一键安装。
开源即时通讯平台，具有移动和网页客户端、实时聊天以及端到端加密支持。
为 Tinode 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Tinode 的主要功能
即时通讯
同时在网页、iOS、安卓和桌面客户端上提供带有输入指示器、已读回执和消息回应的即时消息。
群聊和频道
创建群组对话，可配置成员、角色和权限，适用于任何规模的团队和社区。
端到端加密
可选的端到端加密确保消息内容私密 — 服务器和任何中间方（包括您自己）都无法读取。
文件和媒体共享
直接在对话中分享图片、文件和附件，并将其存储在您自己的文件系统或S3兼容的存储桶中。
视频和语音通话
内置的WebRTC支持使得视频和语音通话可以直接在聊天界面内进行，无需切换到单独的应用程序。
gRPC 和 REST API
完整的gRPC和REST API让您能够将Tinode消息嵌入到自定义应用程序中，或将其与现有业务工作流程集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Tinode
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。