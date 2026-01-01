Cap 是一种轻量级的开源 CAPTCHA 替代方案，它使用工作量证明而非视觉谜题来保护表单和 API 免受机器人的攻击。Cap 不会要求用户识别红绿灯或人行横道，而是在 WebAssembly 中运行一个静默的 SHA-256 挑战——对于真实用户来说，它能在几毫秒内解决，同时使自动化提交对机器人来说计算成本高昂。不设置任何 cookie，不收集任何行为数据，并且所有请求都不会离开您自己的服务器。

在您自己的 VPS 上自托管 Cap，您可以完全控制您的机器人防护，无需按验证次数付费，也无需依赖 Google reCAPTCHA 或 Cloudflare Turnstile 等服务。管理仪表板提供挑战分析和站点密钥管理。