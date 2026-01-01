一键部署 Cap。
隐私优先的开源CAPTCHA替代方案，使用工作量证明而非视觉谜题 — 无跟踪、无Cookie、无外部调用。
为 Cap 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Cap 构建什么
Cap 是一种轻量级的开源 CAPTCHA 替代方案，它使用工作量证明而非视觉谜题来保护表单和 API 免受机器人的攻击。Cap 不会要求用户识别红绿灯或人行横道，而是在 WebAssembly 中运行一个静默的 SHA-256 挑战——对于真实用户来说，它能在几毫秒内解决，同时使自动化提交对机器人来说计算成本高昂。不设置任何 cookie，不收集任何行为数据，并且所有请求都不会离开您自己的服务器。
在您自己的 VPS 上自托管 Cap，您可以完全控制您的机器人防护，无需按验证次数付费，也无需依赖 Google reCAPTCHA 或 Cloudflare Turnstile 等服务。管理仪表板提供挑战分析和站点密钥管理。
Cap 的主要功能
工作量证明挑战
SHA-256 计算在 WebAssembly 中静默运行，使机器人防护对真实用户不可见，同时增加自动化攻击的成本。
零追踪
未设置任何Cookie，未收集任何行为指纹，且未将任何数据发送到第三方服务器——从设计上完全符合GDPR。
管理员控制面板
通过内置分析仪表板监控挑战完成率、管理站点密钥并查看机器人活动指标。
轻量级小部件
客户端小部件仅约20KB，对任何嵌入它的网站或应用程序来说，增加的页面负担微不足道。
API优先设计
在服务器端通过简单的REST API验证挑战令牌，使Cap能够与任何语言或框架集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Cap
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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