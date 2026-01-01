Chibisafe 是一个用 TypeScript 编写的自托管文件保险库，让文件共享变得轻松。上传任何内容——照片、视频、文档、代码片段——并获得一个即时可共享的链接。分块上传确保即使在较慢的网络连接下，大文件也能可靠传输，而一个简洁的瀑布流画廊让您可以直观地浏览您的媒体。

与托管文件共享服务不同，自托管 Chibisafe 让您可以完全控制存储、访问策略和用户管理。您可以将其运行在公共模式下以供开放上传，用户账户模式下以供注册用户使用，或邀请模式下以供私人团队使用——所有这些都可以在内置的管理仪表板中配置，无需修改配置文件。