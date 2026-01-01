Universal Media Server 是一个开源的、符合DLNA标准的媒体服务器，可将视频、音乐和照片流式传输到任何兼容的播放设备 — 包括智能电视、游戏机、蓝光播放器和移动应用程序。它能为目标设备不支持的格式进行即时转码，使用FFmpeg、MEncoder、tsMuxeR、AviSynth和VLC作为处理后端。

内置的网页界面允许您通过任何浏览器配置媒体文件夹、转码配置文件和连接设备设置。无需外部数据库 — Universal Media Server 在本地存储其配置并自动构建元数据缓存。在您的VPS上自托管可将所有媒体流量置于您的控制之下。