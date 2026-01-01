一键安装部署通用媒体服务器。
开源的DLNA兼容媒体服务器，用于将视频、音乐和照片流式传输到任何兼容的电视、游戏机或播放器。
为 Universal Media Server 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Universal Media Server 构建什么
Universal Media Server 是一个开源的、符合DLNA标准的媒体服务器，可将视频、音乐和照片流式传输到任何兼容的播放设备 — 包括智能电视、游戏机、蓝光播放器和移动应用程序。它能为目标设备不支持的格式进行即时转码，使用FFmpeg、MEncoder、tsMuxeR、AviSynth和VLC作为处理后端。
内置的网页界面允许您通过任何浏览器配置媒体文件夹、转码配置文件和连接设备设置。无需外部数据库 — Universal Media Server 在本地存储其配置并自动构建元数据缓存。在您的VPS上自托管可将所有媒体流量置于您的控制之下。
Universal Media Server 的主要功能
DLNA 和 UPnP 流媒体
将视频、音频和图像流式传输到任何DLNA或UPnP兼容设备 — 智能电视、游戏机、蓝光播放器和移动应用程序。
即时转码
使用FFmpeg、MEncoder、VLC和其他捆绑的转码器，自动将媒体转换为目标设备支持的格式。
网页管理界面
无需命令行访问，即可通过基于浏览器的管理界面配置媒体文件夹、设备配置文件和转码设置。
广泛的格式支持
处理几乎所有视频和音频格式，包括 MKV、AVI、MP4、FLAC 等，并根据设备自动检测编解码器。
无需数据库
配置和元数据缓存以本地文件形式存储 — 无需单独的数据库服务即可运行服务器。
为什么要在 Hostinger 上运行 Universal Media Server
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。