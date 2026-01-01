Gramps Web 是 Gramps 的协作式网络界面，Gramps 是最广泛使用的开源家谱平台。它将您的私人家族树数据库转换为一个多用户网络应用程序——可从任何浏览器访问——并配备交互式图表、地图、全文搜索和 DNA 分析工具。与那些将您的家族历史数据货币化的云家谱服务不同，Gramps Web 完全运行在您自己的 VPS 上，让您的每一个祖先记录、文档和照片都完全在您的掌控之中。

Gramps Web 使用 Gramps 的原生数据库格式，因此现有的桌面 Gramps 数据可以直接导入，并且通过网络界面所做的更改会同步回桌面应用程序。第一个注册的用户将成为家族树的所有者和管理员。