一键部署 Gramps Web。
自托管家谱平台，可从任何浏览器构建、探索和分享家谱。
为 Gramps Web 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Gramps Web 构建什么
Gramps Web 是 Gramps 的协作式网络界面，Gramps 是最广泛使用的开源家谱平台。它将您的私人家族树数据库转换为一个多用户网络应用程序——可从任何浏览器访问——并配备交互式图表、地图、全文搜索和 DNA 分析工具。与那些将您的家族历史数据货币化的云家谱服务不同，Gramps Web 完全运行在您自己的 VPS 上，让您的每一个祖先记录、文档和照片都完全在您的掌控之中。
Gramps Web 使用 Gramps 的原生数据库格式，因此现有的桌面 Gramps 数据可以直接导入，并且通过网络界面所做的更改会同步回桌面应用程序。第一个注册的用户将成为家族树的所有者和管理员。
Gramps Web 的主要功能
交互式家庭图表
扇形图、家谱视图、后代树和时间线可视化在浏览器中为您的家族历史提供了不同的视角。
全文搜索
立即搜索您家谱中的每个人物、地点、事件、来源和笔记 — 包括附加文档和媒体中的内容。
桌面同步
使用 Gramps 原生数据库格式与 Gramps 桌面应用程序进行双向同步，这样网页和桌面编辑就能保持同步。
多用户协作
邀请家庭成员，并赋予其基于角色的权限——编辑者可以添加记录，而查看者只能浏览，从而使您的数据井然有序。
DNA分析工具
染色体浏览器、共享DNA片段可视化和套件管理，用于将遗传家谱数据与传统记录整合。
为什么要在 Hostinger 上运行 Gramps Web
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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