Baby Buddy 是一款注重隐私的婴儿追踪应用程序，可帮助父母和看护人记录婴儿的日常活动、生长测量数据和健康信息。喂养时间表、尿布更换、睡眠模式、体重和身高测量以及用药记录都可以通过直观的网页界面进行记录，该界面旨在方便父母在忙碌时快速输入。可视化图表和报告使识别模式并与儿科医生分享数据变得容易。

自托管 Baby Buddy 意味着您孩子发育和健康的私密细节永远不会到达第三方服务器或广告平台。多位看护人——父母、祖父母、保姆——都可以从任何设备记录活动，使家庭保持同步，而无需依赖可能停止服务或更改其隐私政策的商业应用程序。