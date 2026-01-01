一键安装 Baby Buddy。
全面的婴儿追踪应用程序，帮助父母和看护人私密地监测喂养、睡眠、尿布和成长。
为 Baby Buddy 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Baby Buddy 的主要功能
多看护人访问
父母、祖父母和保姆都可以从任何设备同时记录活动，让每个人都了解婴儿当前的作息和需求。
全面活动跟踪
记录喂食、换尿布、睡眠、俯卧、洗澡等活动，内置计时器，即使在忙碌时也能在几秒钟内完成记录。
成长和健康记录
通过可视化图表，您可以跟踪体重、身高和头围随时间的变化，这些图表可以在儿科就诊时直接与医疗保健提供者分享。
模式报告
可视化报告揭示了喂养频率趋势、睡眠时长模式和尿布数量，帮助父母识别日常规律并及早发现异常。
全面的数据隐私
所有记录都保留在您自己的服务器上——没有第三方数据共享，没有广告档案，也没有商业服务关闭导致数据丢失的风险。
为什么要在 Hostinger 上运行 Baby Buddy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。