Bar Assistant 是一款自托管网络应用程序，专为鸡尾酒爱好者和家庭调酒师设计，帮助他们管理配料库存，并根据手头现有材料发现可制作的配方。它超越了简单的食谱书，通过智能地考虑配料替代品、可选成分以及父子配料关系，最大限度地增加您现有库存可制作的鸡尾酒数量，而无需额外购物。

此模板包含 Salt Rim 网页界面、Bar Assistant API 服务器、用于在您的配方集中进行即时全文搜索的 Meilisearch，以及用于缓存的 Redis。自托管意味着您的个人配方笔记、自定义鸡尾酒创作和配料库存都保留在您自己的服务器上，而不会被锁定在第三方应用程序中。