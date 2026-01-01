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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Bar Assistant 构建什么

Bar Assistant 是一款自托管网络应用程序，专为鸡尾酒爱好者和家庭调酒师设计，帮助他们管理配料库存，并根据手头现有材料发现可制作的配方。它超越了简单的食谱书，通过智能地考虑配料替代品、可选成分以及父子配料关系，最大限度地增加您现有库存可制作的鸡尾酒数量，而无需额外购物。

此模板包含 Salt Rim 网页界面、Bar Assistant API 服务器、用于在您的配方集中进行即时全文搜索的 Meilisearch，以及用于缓存的 Redis。自托管意味着您的个人配方笔记、自定义鸡尾酒创作和配料库存都保留在您自己的服务器上，而不会被锁定在第三方应用程序中。

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你可以用 {name} 构建什么

Bar Assistant 的主要功能

成分货架匹配

告诉 Bar Assistant 你酒柜里有什么，它会立即显示你可以制作哪些鸡尾酒，包括使用配料替代品的智能匹配。

快速全文搜索

Meilisearch 为食谱提供即时搜索功能，可以通过准备方法、酒精度、玻璃杯类型、标签等进行筛选，从而立即找到合适的饮品。

食谱导入

直接从鸡尾酒网站抓取食谱或创建自己的食谱，然后将它们整理成主题系列，以适应不同的场合或季节。

多用户权限

管理员、版主、普通用户和访客角色让您能够运营一个共享酒吧，供朋友或团队使用，而无需给予每个人相同的访问权限。

灵活的导出格式

将食谱导出为 JSON、YAML、XML、Markdown 或可打印页面，这样您的收藏就不会被锁定在单一格式或平台中。

为什么要在 Hostinger 上运行 Bar Assistant

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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