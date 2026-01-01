一键安装部署 AdventureLog。
具有交互式地图、行程和完整数据所有权的自托管旅行跟踪和行程计划工具。
为 AdventureLog 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
AdventureLog 的主要功能
交互式世界地图
在世界地图上可视化您访问过的每一个目的地，让您即时而满意地看到您的旅程已带您走了多远。
多日行程规划
制定完整的行程，包括航班、住宿和活动，并按天组织，这样您的旅行计划就可以集中在一个地方，而不是分散在电子表格和笔记中。
丰富的冒险日志
记录每个目的地，包括日期、描述、个人评分和照片上传，创建一个随着每次旅行而不断丰富的详细旅行日记。
旅行分析
跟踪统计数据，例如访问过的国家、探索过的地区以及旅行的总距离，将您的旅行历史转化为有意义的个人里程碑。
协作旅行
与家人或旅伴分享冒险并共同规划行程，让每个人都能在行程和回忆上保持一致，无需依赖第三方群组规划工具。
为什么要在 Hostinger 上运行 AdventureLog
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。