AdventureLog是一个开源的旅行管理平台，用于记录过去的探险和规划未来的旅行。它采用SvelteKit和Django构建，并支持PostGIS，将用于可视化目的地的交互式世界地图与详细的旅行规划工具相结合，涵盖多日行程、航班、住宿和活动清单。

与将您的旅程存储在第三方服务器上的商业旅行应用程序不同，AdventureLog是完全自托管的——您的照片、位置历史记录和个人旅行笔记都保留在您控制的基础设施上。协作功能让家庭和旅行团可以共同分享计划和记录回忆，而分析功能则可以跟踪访问过的国家和随时间变化的区域探索统计数据。