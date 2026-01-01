一键安装部署 AirTrail。
开源个人飞行日志，用于在交互式世界地图上记录、可视化和分析您的航空旅程。
为 AirTrail 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 AirTrail 构建什么
AirTrail 是一款开源的个人航班追踪网络应用程序，它可以让您记录每一次航班，在交互式世界地图上可视化您的航线，并探索您的旅行历史统计数据。它支持从 MyFlightRadar24、Flighty、App in the Air、TripIt 和 JetLog 等热门服务导入航班数据，让您从第一天起就能轻松建立完整的日志。多用户支持允许每个家庭成员在同一实例上维护独立的私人航班日志。
在您自己的 VPS 上自托管 AirTrail 可以让您的旅行历史保持私密并完全由您掌控，无需订阅费，也没有第三方服务保留您的数据。第一个注册的用户将自动获得所有者级别的访问权限。
AirTrail 的主要功能
互动式世界地图
在世界地图上查看您飞行的所有航班，航线连接您曾到访的每个出发地和目的地。
航班历史导入
立即从 MyFlightRadar24、Flighty、App in the Air、TripIt、JetLog 和 byAir 导入现有日志，以填充您的历史记录。
旅行统计
查看飞行距离、到访国家、使用过的机场、航空公司以及空中飞行时间的总计和细分。
多用户支持
与家人或旅伴共享一个 AirTrail 实例 — 每个用户都维护自己的私人飞行日志和统计数据。
公开航班共享
生成一个可分享的链接，这样其他人就可以浏览你的交互式飞行地图，而无需账户。
为什么要在 Hostinger 上运行 AirTrail
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。