AirTrail 是一款开源的个人航班追踪网络应用程序，它可以让您记录每一次航班，在交互式世界地图上可视化您的航线，并探索您的旅行历史统计数据。它支持从 MyFlightRadar24、Flighty、App in the Air、TripIt 和 JetLog 等热门服务导入航班数据，让您从第一天起就能轻松建立完整的日志。多用户支持允许每个家庭成员在同一实例上维护独立的私人航班日志。

在您自己的 VPS 上自托管 AirTrail 可以让您的旅行历史保持私密并完全由您掌控，无需订阅费，也没有第三方服务保留您的数据。第一个注册的用户将自动获得所有者级别的访问权限。